ONU: coloni israeliani a rischio lista nera per violenze su bambini

Il Segretario generale dell'ONU Guterres avverte che i coloni israeliani potrebbero essere inseriti nella lista nera per le violazioni contro i bambini palestinesi, in base al rapporto annuale sui bambini e i conflitti armati che registra un record di vittime.

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha avvertito che i gruppi di coloni israeliani potrebbero essere inseriti in una lista nera globale per le violazioni commesse ai danni dei bambini, esprimendo profonda preoccupazione per un aumento sconcertante delle violazioni contro i bambini palestinesi.

Secondo il rapporto annuale dell'ONU sui bambini e i conflitti armati, nel 2025 sono state registrate globalmente 38.558 gravi violazioni che hanno colpito 24.174 bambini, un dato record dal 1996, anno di inizio del mandato. Le cifre mostrano 14.224 bambini uccisi o mutilati, con un incremento del 34% rispetto al 2024 nel numero dei decessi, raggiungendo 6.266 vittime. L'ONU ha verificato specificamente l'uccisione di 2.668 bambini palestinesi nella Striscia di Gaza e di 57 in Cisgiordania.

Il conflitto è iniziato il 7 ottobre 2023 con l'attacco di Hamas al sud di Israele, seguito da una vasta campagna militare israeliana che ha causato decine di migliaia di vittime palestinesi. Guterres ha definito "sconcertante" l'aumento degli attacchi da parte dei coloni israeliani e ha affermato che, se il numero elevato di violazioni dovesse ripetersi nel 2026, i gruppi di coloni saranno inseriti nella lista.

Il rapporto attribuisce 9.465 violazioni alle forze israeliane e 326 ai coloni, mentre 2.806 sono attribuite ai gruppi armati palestinesi, inclusa l'ala militare di Hamas, già nella lista nera per uccisioni, mutilazioni e rapimenti. La decisione di Guterres di aggiungere Israele a una lista separata per sospette violenze sessuali in conflitti ha già generato tensioni, con il ministero degli Esteri israeliano che ha annunciato la rottura dei rapporti.

L'inserimento nella lista nera non comporta sanzioni automatiche ma comporta danni alla reputazione e l'obbligo di negoziare piani d'azione per uscirne. Il rapporto sottolinea anche l'allarme per il numero elevato di bambini detenuti da Israele e per le segnalazioni di violenze fisiche e condizioni di detenzione precarie, che potrebbero configurare trattamenti inumani o degradanti





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