ONU condena persecuzione giornalisti Egitto e chiede rilasci immediati

L'Ufficio diritti umani ONU denuncia arresti e chiusure giornalistiche in Egitto. Richiede il rilascio dei reporter di Matsaddash e la revoca delle accuse a Mada Masr.

L'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha espresso profonda preoccupazione per il deterioramento della situazione regarding la libertà di stampa in Egitto. Questa posizione ufficiale è stata resa nota martedì 10 novembre a Ginevra, sottolineando un'intensificazione delle pressioni esercitate dalle autorità egiziane contro gli operatori mediatici del Paese.

Accusa formale alla censura statale egiziana

Thameen Al-Kheetan, portavoce dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani guidato da Volker Turk, ha dichiarato che tali sviluppi allarmanti devono cessare immediatamente. L'organizzazione delle Nazioni Unite ha reiterato la richiesta affinché i giornalisti possano svolgere il loro lavoro essenziale senza subire intimidazioni o ritorsioni da parte delle forze dell'ordine e della magistratura locale.

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Arresto totale redazione fact-checking September

Il contesto di questa denuncia riguarda eventi specifici avvenuti nei recenti mesi precedenti la dichiarazione. Nel settembre scorso, la polizia egiziana ha proceduto all'arresto dell'intera redazione dell'agenzia di fact-checking denominata Matsaddash. I sei giornalisti coinvolti sono stati accusati ufficialmente di diffondere disinformazione a favore dei Fratelli Musulmani, un'organizzazione politica attualmente bandita nel territorio egiziano.

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Condanna editor capo Mada Masr novembre

Parallelamente a questi eventi, un tribunale egiziano ha emesso una sentenza lo scorso mese che condanna il direttore editoriale del principale sito di notizie indipendenti Mada Masr. La motivazione legale riguardava la gestione della piattaforma senza la necessaria licenza autorizzativa, portando al conseguente ordine di chiusura immediata del portale web. La testata ha sempre negato le accuse mosse nei confronti del gruppo Matsaddash.

Richiesta revoca accuse e liberazione detenuti

Thameen Al-Kheetan ha insistito sulla necessità per le autorità egiziane di rilasciare tutti i giornalisti detenuti presso il facility di detenzione locale. Inoltre, l'ONU richiede esplicitamente la ritirata di tutte le accuse derivanti dalla loro legittima attività giornalistica svolta nell'interesse pubblico.