Onu: Divario Climatico, Paesi Ricchi Sotto Obiettivo nei Finanziamenti

Rapporto Onu 2026 rivela che i finanziamenti per l'adattamento climatico sono lontani dai 305 miliardi necessari. Ecco i dettagli sul divario e le prossime trattative in Turchia.

Un nuovo rapporto delle Nazioni Unite pubblicato mercoledì ha messo in luce una grave disuguaglianza finanziaria globale, evidenziando come i paesi sviluppati siano significativamente lontani dal raggiungere gli obiettivi necessari per supportare le nazioni in via di sviluppo nell'adattamento ai cambiamenti climatici. Nonostante l'aumento della frequenza e della gravità degli eventi meteorologici estremi, i fondi raccolti rimangono una frazione irrisoria rispetto alle esigenze reali, creando un gap critico che minaccia la stabilità socioeconomica delle regioni più vulnerabili.

Divario Finanziario nei Dati del 2024

I numeri forniti dal Rapporto sul divario di adattamento 2026 delle Nazioni Unite mostrano una stagnazione preoccupante nelle risorse disponibili. Nel 2024, i finanziamenti provenienti dai paesi sviluppati sono aumentati di solo 1 miliardo di dollari, raggiungendo un totale di 28,2 miliardi. Questa cifra è drasticamente inferiore ai 305 miliardi di dollari stimati come necessari annualmente per permettere ai paesi più poveri di far fronte a ondate di calore, siccità, incendi boschivi e inondazioni sempre più intense.

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La discrepanza tra le promesse e la realtà dei fatti risulta quindi innegabile. Mentre le proiezioni indicano che le temperature globali supereranno la soglia critica di 1,5 gradi Celsius entro pochi anni, la mancanza di risorse adeguate impedisce una risposta efficace. Gli ecosistemi devono essere ripristinati e le infrastrutture rafforzate, ma senza un'iniezione di capitale massiccia e immediata, questi obiettivi rimangono irraggiungibili per la maggior parte delle nazioni colpite.

Prospettive e Accordi Futuri

Le prossime trattative climatiche si svolgeranno in Turchia dall'9 al 20 novembre, momento cruciale in cui i negoziatori esamineranno i motivi del mancato rispetto degli impegni. In particolare, si farà luce sulla promessa fatta alla COP29 di Baku, che prevedeva l'erogazione di 300 miliardi di dollari all'anno ai paesi in via di sviluppo. Questa cifra, sebbene vicina alla stima dell'Onu di 305 miliardi, rappresenta ancora un traguardo distante dalla realtà attuale dei flussi finanziari globali.

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Anche considerando gli accordi raggiunti durante i negoziati climatici dello scorso anno in Brasile, che miravano a triplicare i finanziamenti per raggiungere i 120 miliardi di dollari entro il 2035, il divario rimarrebbe significativo. Il rapporto indica che, anche con questo aumento, il fabbisogno stimato per il 2035 sarebbe di 420 miliardi di dollari all'anno. Ciò significherebbe lasciare un deficit di finanziamento superiore a due terzi delle necessità totali, mettendo a rischio la resilienza climatica futura.

Posizione degli Attori e Fonti Alternative

Inger Andersen, direttrice esecutiva del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, ha dichiarato chiaramente che il mondo non è pronto ad adattarsi alle condizioni climatiche attuali, tantomeno a quelle che porterà un superamento della soglia di 1,5 gradi Celsius. Questa affermazione sottolinea l'urgenza di una revisione delle strategie finanziarie internazionali, poiché l'inazione attuale comporterà costi umani ed economici devastanti nelle prossime decadi.

Nel frattempo, sono emerse segnali di crescita in altre fonti di finanziamento che potrebbero integrare i fondi tradizionali. I finanziamenti provenienti dalle banche multilaterali per lo sviluppo stanno aumentando significativamente nel 2025, mentre i flussi finanziari tra paesi in via di sviluppo continuano a crescere. Nel 2024, i fondi canalizzati attraverso queste banche e tra nazioni in via di sviluppo hanno più del doppio rispetto al 2019, passando da 3,8 miliardi a 9,6 miliardi di dollari, offrendo una spina dorsale alternativa ma ancora insufficiente.