Cinque candidature per la successione di Guterres all'ONU. La selezione del Segretario Generale è in corso tra pressioni per la parità di genere e veti permanenti.

Le Nazioni Unite si preparano a un momento storico senza precedenti nella loro lunga esistenza. Per la prima volta in ottantuno anni di storia, dall'istituzione del 1945, l'organizzazione mondiale non sarà guidata da un uomo. Questa svolta epocale nasce da una pressione crescente verso la parità di genere, un principio che l'ONU promuove attivamente nel mondo ma che non era mai stato applicato alla sua massima carica esecutiva. La candidatura di una donna per il vertice dell'organizzazione rappresenta una rottura profonda con una tradizione maschile che ha dominato il palcoscenico diplomatico globale per oltre otto decenni.

Il contesto critico per il multilateralismo

La scelta del nuovo leader giunge in un momento delicato per la legittimità del sistema multilaterale. L'organizzazione deve affrontare tagli al personale stimati nel venti per cento e una riduzione del potere di mediazione, spesso surclassato da altri attori internazionali. Alcuni osservatori temono che l'ONU rischi di ridursi a una coscienza morale ignorata o a un semplice palcoscenico per esposizioni di posizioni consolidate. In questo scenario, la figura del Segretario Generale diventa cruciale per mantenere la rilevanza globale dell'istituzione. Il portoghese António Guterres concluderà il suo secondo mandato il trentuno dicembre ventiduesette, lasciando uno spazio di potere da riempire con urgenza strategica.

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Rebeca Grynspan favorita tra le cinque candidate

Al primo novembre ventidue, risultano cinque le candidature aperte per la successione. La favorita attuale è Rebeca Grynspan, attuale direttrice della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo. La sua candidatura ha ottenuto undici voti a favore e quattro contrari in un voto informale del Consiglio di Sicurezza del trentuno ottobre, il risultato migliore registrato finora. Grynspan punta su una riforma organizzativa, la riduzione della burocrazia e una maggiore capacità di assumere rischi nelle iniziative diplomatiche. La sua esperienza si colloca all'incrocio tra economia globale e politica estera, tema centrale per i Paesi in via di sviluppo.

La candidata è stata ministra degli Esteri del suo Paese e rappresenta la Guyana presso l'ONU. La sua candidatura è stata presentata dal governo nel giugno ventidue. La sua esperienza economica è rilevante dato che l'UNCTAD ha quantificato i danni causati dall'occupazione nei territori palestinesi. La sua visione include la gestione del debito, la sicurezza alimentare e le questioni climatiche. Un approccio tecnico che potrebbe attrarre i membri più scettici verso un cambiamento conservatore ma efficace nel gestire le risorse limitate.

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Le altre candidate e il peso dei veto

Un'altra forte concorrente è Ivonne A-Baki, diplomatica ed ex ministra degli Esteri dell'Ecuador. Ha presieduto la settantatreesima sessione dell'Assemblea Generale nel ventidueventottoventinove. La sua candidatura è stata presentata da Antigua e Barbuda nel maggio ventidue. Combina negoziazioni multilaterali e esperienza istituzionale elevata. Un'altra figura chiave è Lana Zaki Nusseibeh, diplomatica emiratina e ex ambasciatrice presso l'ONU. Ha proposto di mettere il lavoro al centro della cooperazione internazionale. La sua candidatura è stata presentata il ventuno ottobre ventidue.

Altra candidata è Feridun Sinirlioğlu, ex ministro degli Esteri turco e attuale segretario generale dell'OSCE. È entrata nella corsa il trentuno ottobre. La sua esperienza europea potrebbe essere un ponte tra culture diverse. Il processo di selezione rimane tuttavia ostaggio del potere di veto dei membri permanenti. Stati Uniti, Russia, Cina, Regno Unito e Francia controllano l'esito finale. Nonostante gli inviti a considerare seriamente le candidature femminili, il veto rimane uno strumento politico decisivo. L'assegnazione del ruolo potrebbe andare all'America Latina o ai Caraibi, per consuetudine dopo il portoghese e il coreano.

La sfida della legittimità globale

La questione non riguarda solo il simbolo di una donna al potere. Riguarda la capacità dell'ONU di adattarsi a un mondo multipolare. La riduzione del personale e l'aumento dei conflitti regionali mettono sotto stress le capacità operative. Il soffitto di cristallo potrebbe rivelarsi un precipizio se la nuova leader non saprà navigare le acque torbide della geopolitica. I membri permanenti del Consiglio di Sicurezza hanno la possibilità di proporre nomi fino alla scelta formale. Questo allunga la fase di incertezza e aumenta la pressione sulle candidate rimanenti. Nessuna svolta appare scontata in questa gara complessa.

La storia dell'ONU è segnata da decisioni difficili prese in tempi brevi. La parità di genere non è solo un obiettivo morale ma una necessità operativa. Una leadership femminile potrebbe portare nuove prospettive nella gestione delle crisi umanitarie e climatiche. La comunità internazionale osserva con attenzione questa selezione. Il risultato definirà il corso dell'organizzazione per i prossimi anni. La capacità di riformare il sistema dalla cima è essenziale per la sopravvivenza dell'istituzione. Il mondo aspetta di vedere se il cambiamento sarà reale o solo apparente.