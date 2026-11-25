Le forze di pace ONU hanno evacuato 10 operatori sanitari a Ituri. La missione stabilisce una base mobile per contrastare gli scontri tra esercito congolese e CRP, aggravando la crisi Ebola.

Le forze di pace delle Nazioni Unite hanno confermato mercoledì di aver assistito con successo nell'evacuazione di dieci operatori sanitari rimasti intrappolati in un ospedale nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. Questa operazione critica è avvenuta in un contesto di crescente instabilità, dove i combattimenti tra l'esercito congolese e gruppi armati hanno seriamente ostacolato i tentativi di contenimento di un'epidemia di Ebola e hanno provocato il dispiegamento di civili nelle vicinanze delle zone di conflitto.

Base operativa mobile e rinforzi patugliamenti

La missione di pace delle Nazioni Unite ha dichiarato nell'ultima settimana di aver dispiegato una base operativa mobile nel territorio di Djugu, nella provincia di Ituri, con l'obiettivo esplicito di rafforzare la protezione dei civili. Parallelamente a questo schieramento strategico, le pattuglie sono state intensificate per garantire la sicurezza nelle aree circostanti i centri abitati di Akwe, Damas e Mbidjo, dove la tensione è particolarmente elevata a causa delle recenti scaramucce. L'intervento delle truppe ha creato un corridoio temporaneo di stabilità che ha permesso di portare in salvo gli addetti alla sanità, fondamentali per la gestione della crisi epidemiologica in corso.

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Scontri tra esercito congolese e CRP

Gli scontri si sono intensificati negli ultimi giorni nella provincia di Ituri, coinvolgendo direttamente le forze dell'esercito congolese e i combattenti appartenenti alla Convenzione per la Rivoluzione Popolare, nota anche con l'acronimo CRP. La missione delle Nazioni Unite ha sottolineato come questi scontri abbiano causato un'ondata di sfollamenti tra la popolazione civile locale, costringendo molte famiglie a lasciare le proprie case per cercare rifugio in zone considerate più sicure. La presenza di combattenti del CRP, gruppo armato attivo nella regione, rappresenta un fattore chiave di destabilizzazione che compromette l'efficacia delle operazioni umanitarie e mediche.

Tedros Adhanom Ghebreyesus e l'ospedale di Akwe

Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha fornito dettagli allarmanti riguardo alla situazione all'interno del presidio medico di Akwe. Ha riferito che i violenti combattimenti verificatisi nelle immediate vicinanze dell'ospedale avevano costretto gli operatori sanitari e i partner umanitari a trovare rifugio forzato all'interno di un reparto di maternità per evitare il fuoco incrociato. Sebbene l'OMS non abbia fornito un numero esatto di tutte le persone coinvolte in questa situazione di intrappolamento, è emerso chiaramente come l'incapacità di garantire la sicurezza degli addetti alla salute rappresenti un ostacolo insormontabile per la risposta all'epidemia, con il rischio concreto di un'ulteriore propagazione del virus in aree densamente popolate.

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Thomas Lubanga e il contesto politico del conflitto

La Convenzione per la Rivoluzione Popolare è guidata da Thomas Lubanga, una figura di spicco nel panorama dei conflitti della regione. Thomas Lubanga è stato condannato dalla Corte penale internazionale nel 2012 per il reato di aver reclutato bambini soldato, un verdetto che ha segnato la storia della giustizia internazionale. Nonostante la dichiarazione di un cessate il fuoco unilaterale avvenuta a maggio, il gruppo armato ha continuato le operazioni militari nella zona, dimostrando una sostanziale inosservanza degli accordi di pace. Questa mancata adesione al cessate il fuoco ha contribuito a mantenere un livello di violenza elevata, rendendo impossibile per le agenzie umanitarie operare con la normalità necessaria per gestire le emergenze sanitarie nel territorio.

Impatto sull'epidemia di Ebola in Congo

L'attuale epidemia di Ebola si configura come la peggiore mai registrata nella storia della Repubblica Democratica del Congo, con un bilancio sanitario preoccupante che conta finora 11.955 casi confermati e 5.867 decessi. La capacità di risposta a questa crisi è gravemente compromessa dalla mancanza di accesso alle aree colpite, causata direttamente dalla violenza armata. Gli sforzi delle agenzie umanitarie per contenere la diffusione del virus Bundibugyo, come osservato recentemente a Mongbwalu, sono costantemente minacciati dalla necessità di spostarsi in zone di guerra. L'evacuazione dei dieci operatori sanitari rappresenta un successo tattico immediato, ma la situazione rimane fluida e le autorità sanitarie nazionali devono fare i conti con la continua minaccia di nuovi blocchi operativi dovuti agli scontri tra esercito e ribelli, che rallentano drasticamente la messa in sicurezza della popolazione civile e dei pazienti infetti.