La Convenzione sulle armi convenzionali blocca il mandato vincolante per i sistemi autonomi. Solo il 21 novembre i diplomatici decidono di continuare le discussioni fino al 2028.

La conferenza tenuta a Ginevra per cinque giorni non ha prodotto un trattato vincolante sui sistemi d'arma autonomi letali, ma ha stabilito che i lavori continueranno fino al 21 novembre 2028. Questa decisione posticipa indefinitamente la creazione di regole internazionali severe per limitare il potere decisionale delle macchine nei conflitti armati.

Stop al mandato giuridico vincolante

La Convenzione sulle armi convenzionali (Ccw), adottata nel 1980 per regolare l'uso di armi considerate particolarmente crudeli o indiscriminate, avrebbe dovuto assegnare un mandato specifico a un gruppo di esperti. Tale gruppo avrebbe dovuto negoziare un protocollo legalmente obbligatorio sulla regolamentazione dei sistemi autonomi. Invece, al alba del 21 novembre, i partecipanti hanno optato per la prosecuzione delle discussioni senza stabilire se si arriverà mai a un trattato definitivo.

Also read Armi Autonome: fallimento divieto a Ginevra per veto Usa, Russia e Israele

Il dibattito ha affrontato questioni fondamentali riguardo al controllo umano e al ruolo della comunità internazionale. L'obiettivo iniziale era definire quanto potere fosse possibile affidare a una macchina senza escludere il controllo umano. Tuttavia, la regola del consenso nella Convenzione permette a un singolo Stato di bloccare decisioni sostenute dalla maggioranza, rendendo difficile l'adozione di nuove norme.

Il ruolo dei sistemi d'arma autonomi letali

Da quasi tredici anni, la Conferenza di Revisione della Ccw cerca di affrontare i cosiddetti sistemi d'arma autonomi letali. Questi sistemi, una volta attivati, sono in grado di selezionare e colpire bersagli senza alcun intervento umano diretto. È importante notare che non tutti i droni sono autonomi; la questione centrale riguarda chi controlla le funzioni decisive nell'uso della forza e quanto prevedibili siano le conseguenze di tali azioni.

Advertisement

Il diritto internazionale umanitario si applica già a questi sistemi, ma non chiarisce da solo quali forme di autonomia debbano essere esplicitamente proibite. Il punto di partenza della conferenza era già un compromesso approvato a settembre da un gruppo di esperti governativi dopo tre anni di lavori. Questo testo riconosceva la necessità del controllo e del giudizio umano, ma ammetteva che potessero essere esercitati anche indirettamente attraverso misure adottate prima dell'impiego delle armi.

Posizioni contrastanti tra Stati Uniti, Russia e Israele

Il blocco del mandato è stato determinato dalle opposizioni di tre potenze chiave: Stati Uniti, Russia e Israele. Washington sostiene che nuove norme obbligatorie rischierebbero di frammentare il diritto internazionale umanitario. La delegazione statunitense ha inoltre ricordato che l'autonomia può migliorare la precisione di alcuni sistemi e la protezione dei civili, favorendo invece strumenti volontari. La Russia ha difeso l'idea che basti applicare le norme esistenti e che la conferenza non debba stabilire in anticipo se le nuove regole saranno obbligatorie.

Israele ha contestato l'urgenza di un nuovo protocollo, mentre Cina e altri paesi hanno espresso posizioni diverse. Anche se la Cina è favorevole a uno strumento vincolante, ha richiesto tempi più lunghi per i negoziati. Austria, Brasile, Irlanda e Messico hanno proposto di lavorare già nel 2027 a una bozza di protocollo, mostrando una volontà maggiore di accelerare i processi decisionali rispetto alle nazioni che hanno bloccato l'accordo.

Impatto diplomatico e prospettive future

Adiacentemente al vertice, 98 stati hanno sostenuto un percorso verso uno strumento vincolante, una cifra significativa che riflette il sostegno internazionale. A ottobre, 163 paesi avevano votato a favore di una risoluzione delle Nazioni Unite che chiedeva negoziati su uno strumento internazionale. Nonostante questo impegno diffuso, il meccanismo decisionale per consenso ha prevalso, permettendo ai dissidenti di fermare il progresso verso un trattato giuridico.

Advertisement

Il Comitato internazionale della Croce Rossa ha continuato a chiedere il divieto dei sistemi imprevedibili e di quelli progettati per colpire esseri umani, regolamentando gli altri. L'Italia ha insistito sulla necessità di produrre risultati comprensibili all'opinione pubblica e di creare un protocollo aggiuntivo. Un diplomatico della delegazione italiana ha suggerito che non ci si debba aspettare una conclusione rapida, dato che la diplomazia ha tempi lunghi.

Le difficoltà tecniche e procedurali sono emerse chiaramente anche durante le discussioni sulle regole procedurali. Le obiezioni russe sulla partecipazione degli osservatori, in particolare dell'Unione europea, hanno causato ritardi significativi. Parte del confronto si è spostata in consultazioni informali, lontano dalle telecamere delle Nazioni Unite, evidenziando le complesse dinamiche politiche dietro la definizione di eventuali regole future.