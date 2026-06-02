ONU: Guterres propone tre opzioni per la missione in Libano dopo UNIFIL

Il Segretario Generale dell'ONU Antonio Guterres ha presentato al Consiglio di Sicurezza tre possibili configurazioni per una nuova forza uniformata in Libano a sostituzione dell'UNIFIL, con personale tra 1.980 e 5.525 effettivi, per sostenere il processo politico in un contesto di deterioramento della sicurezza.

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres , ha inviato una lettera ai membri del Consiglio di Sicurezza dell' ONU per evidenziare l'urgente necessità di mantenere una presenza militare uniformata delle Nazioni Unite in Libano , dopo la scadenza del mandato della Forza Interinale delle Nazioni Unite in Libano ( UNIFIL ) prevista a fine anno.

La missiva, datata lunedì e resa nota dall'agenzia Reuters, propone tre distinti scenari per la successione della missione, che attualmente conta 7.500 effettivi. Le opzioni variano in termini di dimensioni, capacità operative e grado di robustezza, con un personale militare stimato tra 1.980 e 5.525 unità. Guterres sottolinea che il deterioramento drammatico della situazione in Libano, a partire da marzo, rende indispensabile una presenza armata dell'ONU per supportare una più fortemissione politica volta a una soluzione duratura del conflitto.

La prima opzione prevede 350 osservatori militari non armati, affiancati da una forza di protezione armata composta da quattro battaglioni di fanteria (750 soldati ciascuno) più una riserva di 700 uomini, per un totale di circa 5.525 unità. Questa configurazione garantirebbe la capacità di monitorare in modo credibile l'intera Linea Blu e fino al fiume Litani.

La seconda opzione riduce gli osservatori a 285 e la forza di protezione a due battaglioni di fanteria da 750 soldati più 450 riservisti, per un totale di circa 3.015 unità, focalizzando l'area tra il fiume Litani e la Linea Blu con capacità di monitoraggio diretto da postazioni fisse e pattugliamenti. La terza opzione prevede solo 215 osservatori, una forza leggera di due battaglioni di fanteria da 450 soldati ciascuno più una forza di reazione rapida di 350 uomini, per un totale di circa 1.980 unità, con monitoraggio limitato e nessuna capacità di interposizione tra le forze libanesi e israeliane per la de-escalation.

Il Segretario Generale specifica che qualsiasi futura missione richiederà capacità aeree per evacuazioni mediche, unità di sminamento e ingegneria, oltre a radar, droni, elicotteri e imagery satellitare per potenziare il monitoraggio. Le opzioni riflettono un equilibrio tra risorse disponibili e necessità operative in un contesto di crescente tensione





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