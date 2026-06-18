Onu: lanciato appello per 202 milioni di dollari per proteggere 8,8 milioni di persone dagli effetti di El Niño

FAO e PAM sollecitano finanziamenti urgenti per aiutare 22 paesi ad alto rischio a fronteggiare siccità, inondazioni e tempeste legate al forte fenomeno El Niño previsto per la seconda metà del 2026. Gli interventi includono trasferimenti di denaro, sementi resistenti e protezione del bestiame.

Le agenzie alimentari delle Nazioni Unite hanno lanciato un appello urgente per raccogliere 202 milioni di dollari necessari a proteggere 8,8 milioni di persone in 22 paesi ad alto rischio dagli impatti devastanti del prossimo ciclo di El Niño .

L'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e il Programma alimentare mondiale (PAM) hanno sottolineato che le previsioni indicano condizioni di El Niño particolarmente intense nella seconda metà del 2026, con un aumento significativo della probabilità di siccità, inondazioni e tempeste in vaste aree dell'Africa, dell'Asia, del Pacifico, dell'America Latina e dei Caraibi. Tra i paesi più vulnerabili figurano numerose nazioni dell'Africa subsahariana come Camerun, Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambico, Nigeria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Uganda e Zimbabwe, che già affrontano gravi insicurezze alimentari.

Nelle regioni Asia-Pacifico sono a rischio Afghanistan, Pakistan, Filippine e Timor Est, mentre in America Latina e Caraibi i paesi più esposti sono Colombia, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras e Venezuela. I finanziamenti aggiuntivi consentirebbero alle due agenzie ONU di ampliare l'intervento oltre il milione e duecentomila beneficiari già previsti, implementando un pacchetto di misure di protezione sociale e adattamento climatico.

Tra gli interventi pianificati ci sono trasferimenti monetari diretti alle famiglie più povere, la distribuzione di sementi resistenti a condizioni estreme, programmi di tutela del bestiame e opere di mitigazione del rischio alluvionale. Il fenomeno El Niño, spiegato come un riscaldamento anomalo delle acque superficiali del Pacifico orientale dovuto all'indebolimento degli alisei, è un evento climatico naturale che si ripete ogni due-sette anni con durate tipiche di 9-12 mesi.

La NOAA, l'agenzia meteorologica statunitense, ha ufficialmente dichiarato l'insorgenza di El Niño la scorsa settimana, avvertendo che il fenomeno è destinato a intensificarsi con una probabilità del 63% di evolvere in un 'super El Niño' entro il 2027. Questo scenario preoccupante minaccia di compromettere i raccolti, distruggere le infrastrutture e aggravare la fame in regioni già segnate da conflitti, povertà e instabilità politica.

L'appello delle Nazioni Unite mira a prevenire catastrofi umanitarie agendo tempestivamente, rafforzando la resilienza delle comunità e garantendo assistenza alimentare e supporto logistico prima che la crisi climatica si trasformi in emergenza alimentare su vasta scala. Il world food programme e la FAO intendono collaborare con i governi locali e le organizzazioni partner per identificare i nuclei familiari più a rischio, specialmente bambini sotto i cinque anni, donne incinte e in allattamento, e adolescenti, come dimostra la situazione critica in Zimbabwe dove la siccità ha già provocato casi di malnutrizione acuta.

La raccolta fondi si rende necessaria anche per potenziare i sistemi di early warning e le capacità di risposta nazionale, poiché gli effetti di El Niño non sono uniformi e possono variare drasticamente da una regione all'altra. Mentre alcune aree soffrono per la mancanza di piogge, altre sono colpite da precipitazioni eccessive che causano smottamenti e inondazioni improvvise.

L'approccio integrato proposto mira quindi a combinare protezione sociale immediata con interventi agricoli a medio termine, come la promozione di colture tolleranti alla siccità e la diversificazione delle fonti di reddito. Le agenzie ONU hanno anche ricordato che gli investimenti in adattamento climatico sono cruciali per spezzare il ciclo ricorrente di shock ambientali e crisi alimentari, soprattutto nel contesto del cambiamento climatico globale che amplifica l'intensità degli eventi estremi.

Il successo dell'appello dipenderà dalla generosità dei donatori internazionali e dalla tempestività della risposta, poiché prepararsi in anticipo è decisamente più costo-efficiente che gestire un'emergenza conclamata. La comunità internazionale è quindi chiamata a mobilitarsi per evitare che milioni di persone cadano in condizioni di insicurezza alimentare acuta, con conseguenti flussi migratori e instabilità sociale.

Le immagini che giungono dalle zone già colpite, come quella di un bambino che mangia il tradizionale porridge in una casa rurale del distretto di Mudzi in Zimbabwe, rappresentano un monito vivido delle conseguenze umanitarie che il prossimo El Niño potrebbe avere se non si interviene con adeguate risorse





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