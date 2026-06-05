Onu preoccupata per proteste violente in Libia e accusa i social media di disinformazione

Le Nazioni Unite denunciano le violente proteste contro i migranti a Tripoli e sottolineano la sfida della disinformazione online, precisando che non esiste un programma di reinsediamento ONU in Libia

Le Nazioni Unite hanno espresso venerdì una profonda preoccupazione per le violente proteste scoppiate questa settimana fuori dai loro uffici in Libia , accusando i social media di alimentare la disinformazione sul lavoro dell'organizzazione nel Paese.

Centinaia di manifestanti libici hanno bloccato giovedì l'ufficio dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) a Tripoli, durante una protesta contro i migranti che arrivano in Libia in cerca di lavoro o di un passaggio verso l'Europa. Si è trattato della più grande tra le recenti manifestazioni contro i migranti, che alcuni libici additano come responsabili dei problemi sociali ed economici divenuti più evidenti nel corso di quindici anni di conflitto e divisione politica nella nazione del Nord Africa.

"Siamo profondamente preoccupati per le violente proteste che hanno avuto luogo ieri davanti alle sedi dell'UNHCR e dell'UNSMIL a Tripoli", ha dichiarato il portavoce dell'ONU Stephane Dujarric durante il consueto briefing nella sede newyorkese dell'organizzazione. "Le Nazioni Unite condannano fermamente qualsiasi attacco o minaccia contro il personale o le strutture", ha aggiunto. Dujarric ha sottolineato che contrastare la disinformazione in Libia è "estremamente impegnativo" e ha invocato la collaborazione delle piattaforme di social media per affrontare il problema.

L'UNSMIL, la Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia, ha precisato giovedì che non esiste alcun programma di reinsediamento ONU in Libia e che l'UNHCR lavora per assistere le persone in fuga dalla guerra con soluzioni al di fuori del Paese, compresa l'evacuazione in Paesi terzi e il ritorno volontario quando le condizioni lo consentono. Dalla rivolta sostenuta dalla NATO nel 2011, la Libia è diventata una rotta di transito per centinaia di migliaia di migranti in fuga da conflitti e povertà, spesso provenienti dall'Africa subsahariana, molti dei quali rischiano viaggi pericolosi attraverso il deserto o il Mediterraneo.

L'economia libica, dipendente dal petrolio, rappresenta anche un richiamo per i migranti in cerca di occupazione, i quali spesso svolgono lavori umili nei settori delle pulizie e dell'edilizia, mansioni che i libici stessi sono restii a ricoprire. La situazione evidenzia una crescente tensione sociale nel Paese, dove la presenza di migranti è sempre più percepita come una concorrenza per le scarse risorse e opportunità.

Le autorità locali e la comunità internazionale sono chiamate a gestire una complessa crisi umanitaria in un contesto di fragilità politica ed economica persistente. Gli appelli dell'ONU a contenere la violenza e a contrastare la disinformazione online riflettono la difficoltà di operare in un ambiente in cui le narrazioni sui social media possono rapidamente alimentare sentimenti xenofobi e azioni collettive incontrollate.

La missione UNSMIL continua a sostenere il processo di pace libico, mentre l'UNHCR cerca di garantire protezione e soluzioni durature per i rifugiati, nonostante le evidenti difficoltà operative e comunicative





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