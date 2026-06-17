ONU: Preoccupazione per sciopero della fame di due britannici detenuti in Iran

Gli esperti delle Nazioni Unite denunciano la detenzione di Craig e Lindsay Foreman, condannati a dieci anni per spionaggio, e lanciano l'allarme sulle loro condizioni di salute dopo oltre un mese di astensione dal cibo. Il governo britannico definisce ingiustificabile la sentenza.

Gli esperti delle Nazioni Unite hanno espresso giovedì grave preoccupazione per la sorte di due cittadini britannici, Craig e Lindsay Foreman, condannati in Iran a dieci anni di reclusione con l'accusa di spionaggio e attualmente in sciopero della fame nel carcere in cui sono detenuti.

La coppia, che nega categoricamente le accuse, ha visto respingere un ricorso in appello questo mese in un procedimento che la famiglia definisce opaco e condotto a sua insaputa. Le relatrice speciali ONU sulla tortura Alice Jill Edwards e Mai Sato hanno reso noto che Lindsay Foreman rifiuta il cibo da oltre trenta giorni e Craig da più di venti, raggiungendo una condizione di emergenza medica.

Secondo le esperte, i due appaiono detenuti ingiustamente, perseguiti su basi altamente discutibili e condannati dopo un processo che non ha rispettato le garanzie fondamentali di equità. Già in aprile le relatrici avevano segnalato alle autorità iraniane un pattern di detenzione di cittadini stranieri per finalità politiche.

Il Regno Unito ha definito la sentenza del tutto ingiustificabile e si è impegnato a proseguire le pressioni per il rilascio, mentre la famiglia critica la risposta del governo, accusando Tehran di usare la coppia come "scudo umano" nel contesto delle tensioni regionali





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran Regno Unito Diritti Umani Sciopero Della Fame Detenzione Arbitraria ONU Spionaggio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Accordo USA-Iran: lezione amara per gli stati del Golfo e per IsraeleL'accordo per fermare la guerra tra USA e Iran ridisegna il Medio Oriente: Teheran sopravvive e si rafforza, la fiducia nel-protettore USA vacilla e i Paesi del Golfo si interrogano sul futuro della sicurezza regionale. L'analisi delle conseguenze strategiche.

Read more »

Gli spostano l’udienza: detenuto gambiano morde gli agenti della penitenziariaUno degli agenti ha subito lacerazioni alla coscia, un altro all’avambraccio e gli altri due varie contusioni

Read more »

Le mine nello Stretto di Hormuz: come l'Iran ha posizionato gli ordigni1

Read more »

Accordo Usa-Iran: quali saranno gli effetti su benzina e dieselLeggi su Sky TG24 l'articolo Prezzo petrolio giù dopo accordo Usa-Iran: quali saranno gli effetti su benzina e diesel

Read more »