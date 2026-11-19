L'Assemblea Generale Onu approva con 175 voti favorevoli la risoluzione sul contrasto alla violenza di genere. L'Italia vota sì, ma contestando l'assenza del termine femminicidio.

Il 17 novembre, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York ha ufficialmente approvato una risoluzione storica sul contrasto alla violenza contro donne e ragazze. Il testo ha ottenuto un massiccio consenso con 175 voti favorevoli, superando con ampio margine le opposizioni e le astensioni che hanno segnato la votazione.

Questa decisione non è solo un atto simbolico, ma un aggiornamento cruciale delle raccomandazioni globali che l'ONU fornisce ai governi ogni due anni. L'obiettivo è fornire un quadro giuridico e politico più solido per affrontare le diverse forme di abuso, dagli stereotipi culturali fino alle minacce digitali più recenti.

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Dettagli della Risoluzione e Meccanismo

Il documento approvato invita esplicitamente ogni Stato membro a modificare le proprie strategie nazionali per contrastare i segnali d'allarme che precedono gli atti violenti. La risoluzione si concentra sulla necessità di riconoscere la violenza non solo come un fenomeno privato, ma come una violazione sistematica dei diritti umani che richiede interventi statali mirati e tempestivi.

Un aspetto centrale del testo riguarda l'evoluzione della violenza nel contesto digitale. Le autorità sono chiamate a intervenire sia offline che online, riconoscendo la necessità di frenare le molestie in rete e la diffusione di foto manipolate. Questo duplice fronte richiede aggiornamenti legislativi specifici per adattarsi alle nuove tecnologie.

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Posizioni degli Attori e Dibattito Politico

L'Italia ha votato a favore del testo, allineandosi alla larga maggioranza dei Paesi europei presenti in aula. Tuttavia, la delegazione romana ha espresso una precisa contestazione durante la dichiarazione di voto. Roma avrebbe preferito che il termine "femminicidio" apparisse direttamente nel titolo della risoluzione per riconoscere la natura specifica di questi delitti.

Dall'altra parte, un gruppo di Paesi guidato da Russia ed Egitto ha cercato di introdurre clausole che avrebbero consentito l'applicazione della risoluzione solo se compatibile con le leggi nazionali e le tradizioni religiose. La Commissione ha rifiutato di esaminare tale emendamento, temendo che avrebbe indebolito gli impegni internazionali.

Impatto Reale e Prossimi Passi

La risoluzione non è giuridicamente vincolante e non obbliga automaticamente gli Stati a cambiare i codici penali. Tuttavia, stabilisce uno standard internazionale che definisce ciò che è accettabile e ciò che viene condannato dalla comunità globale. Questo crea una pressione politica sui governi per adeguare le politiche nazionali.

L'approvazione del testo rappresenta uno strumento potente per le associazioni, i centri antiviolenza e i parlamenti nazionali. Avere questi principi messi nero su bianco permette di monitorare i progressi degli Stati e di mantenere alta l'attenzione sui casi di violenza, rendendo più difficile per i governi ignorare il problema.