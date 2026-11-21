Le trattative ONU su armi autonome si chiudono con un mandato per nuove regole entro due anni. Usa, Russia e Israele bloccano norme vincolanti.

I colloqui delle Nazioni Unite sulla regolamentazione delle armi con controllo umano minimo o nullo si sono conclusi sabato a Ginevra con un impegno a proseguire le discussioni per elaborare nuove norme entro due anni.

Questo risultato è stato indebolito dall'opposizione della Russia, che non ha soddisfatto le speranze delle organizzazioni per i diritti umani. I sostenitori avevano chiesto norme giuridicamente vincolanti in tempi brevi per regolamentare i sistemi d'arma in grado di identificare e ingaggiare bersagli con vari gradi di autonomia, talvolta definiti "robot killer".

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L'Accordo Annacquato e le Nazioni Divise

Circa 100 paesi hanno sostenuto la posizione di regole vincolanti, ma le grandi nazioni produttrici di armi come gli Stati Uniti, la Russia e l'Israele si sono opposte. Questa opposizione ha portato a un accordo annacquato che ha lasciato aperta la questione se le future misure saranno giuridicamente vincolanti o meno.

La mancanza di un consenso chiaro tra le potenze militari ha reso difficile raggiungere un protocollo forte e immediato. Gli attivisti della "Campaign to Stop Killer Robots" avevano organizzato proteste simboliche per sensibilizzare l'opinione pubblica sugli effetti letali di queste tecnologie senza supervisione umana diretta.

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La Posizione dei Diplomatici e delle Potenze

Un diplomatico che ha partecipato ai colloqui, conclusi poco dopo le 4 del mattino (03:00 GMT) a Ginevra, ha dichiarato che le potenze militari sono riuscite a porre molti ostacoli all'obiettivo di un protocollo. Tuttavia, ha aggiunto che almeno rimane una possibilità, con un mandato a breve termine.

Questa dichiarazione riflette la frustrazione di molti Stati che speravano in una regolamentazione immediata per prevenire abusi nei conflitti moderni. L'opposizione delle grandi potenze armate ha comunque frenato gli obiettivi più ambiziosi dei gruppi per i diritti umani e delle organizzazioni non governative.

L'Allarme Globale sui Conflitti Attuali

I 128 Stati membri della Convenzione su alcune armi convenzionali si erano riuniti da lunedì, mentre cresce l'allarme per l'uso di sistemi d'arma letali autonomi nei conflitti. Tra le aree di preoccupazione principale ci sono i conflitti in Ucraina, Sudan e Medio Oriente.

Il segretario generale delle Nazioni Unite, il Papa e la Croce Rossa hanno tutti chiamato pubblicamente per l'adozione di norme rigorose e giuridicamente vincolanti. La pressione internazionale per una regolamentazione etica delle tecnologie belliche è quindi aumentata significativamente negli ultimi anni.

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I Prossimi Passi e la Scadenza Biennale

L'esito delle negoziazioni stabilisce ora una finestra temporale chiara per lo sviluppo di nuove regole entro due anni. Questo periodo servirà a permettere ulteriori discussioni tra gli Stati membri per cercare di colmare le divergenze emerse a Ginevra.

La comunità internazionale osserverà da vicino i progressi in questo biennio per valutare se si riuscirà a raggiungere un compromesso vincolante. L'obiettivo finale rimane la prevenzione dell'uso non regolamentato di sistemi di difesa completamente autonomi.