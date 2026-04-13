OPA Ferretti: Kkcg Raggiunge il 23,2% del Capitale, Weichai Aumenta la Partecipazione

L'offerta pubblica di acquisto parziale di Kkcg su Ferretti Group si conclude con l'8,74% di adesioni. L'imprenditore Karel Komárek, a capo di Kkcg, ora detiene circa il 23,2%. Weichai aumenta la sua partecipazione. Bnk Holding sale al 5%.

Si è conclusa l'offerta pubblica di acquisto parziale ( OPA ) lanciata da Kkcg sulle azioni di Ferretti Group , avviata lo scorso 16 marzo. I risultati finali, comunicati alla chiusura della Borsa di Milano, indicano un'adesione dell'8,74% del capitale sociale (8,748335%), percentuale che si somma alla quota del 14,5% già in possesso di Kkcg . L' OPA mirava ad acquisire il 15,4% delle azioni, con l'obiettivo di raggiungere una partecipazione complessiva del 29,9%. Questo incremento avrebbe consentito a Kkcg di rafforzare la propria posizione rispetto al socio di maggioranza relativa, il gruppo cinese Weichai , colosso nel settore. Quest'ultimo, nel frattempo, ha aumentato la propria partecipazione sul mercato, portandosi al 39,25%. L'esito dell'offerta, sebbene non abbia raggiunto l'obiettivo prefissato del 15,4%, è stato accolto positivamente da Kkcg . L'imprenditore Karel Komárek, a capo di Kkcg , che ora detiene circa il 23,2% del gruppo nautico, ha espresso soddisfazione per l'elevato numero di adesioni. Questa risposta, secondo Kkcg , riflette il forte sostegno degli azionisti di Ferretti e consolida sia l'appeal dell'offerta stessa che i piani strategici di Kkcg Maritime per il futuro di Ferretti.

L'operazione di Kkcg si inserisce in un contesto più ampio di dinamiche azionarie che coinvolgono Ferretti Group. La presenza di Weichai come socio di riferimento rappresenta un elemento chiave, così come le mosse degli altri investitori. L'aumento della partecipazione di Weichai al 39,25% dimostra l'interesse continuo nel gruppo, un segnale importante per il futuro di Ferretti. L'OPA di Kkcg, pur non raggiungendo completamente gli obiettivi, ha comunque contribuito a muovere il mercato e a testare la fiducia degli azionisti. La partecipazione di Kkcg, salita al 23,2%, le concede un ruolo importante nel delineare le strategie future del gruppo nautico. Il successo dell'OPA parziale, pur non essendo completo, dimostra l'interesse degli investitori verso il settore del lusso e, in particolare, verso il marchio Ferretti. Le implicazioni di questa operazione si estendono oltre la pura acquisizione azionaria, influenzando la governance, le strategie di sviluppo e la percezione del brand sul mercato internazionale. L'attenzione degli analisti e degli investitori è ora focalizzata sulle prossime mosse di Kkcg e Weichai, e su come queste si tradurranno in valore per gli azionisti e per il gruppo nel suo complesso. Il mercato attende ora i prossimi sviluppi, valutando l'impatto di queste dinamiche sul futuro di Ferretti, sulla sua capacità di innovazione e sulla sua posizione competitiva nel settore degli yacht di lusso.

Contemporaneamente, la Consob ha comunicato l'incremento della partecipazione di Bnk Holding, controllata dall'imprenditore kuwaitiano Bader Nasser Al-Kharafi, che ha raggiunto il 5% del capitale sociale di Ferretti, rispetto al precedente 3%. Questo aumento indica un ulteriore interesse per il gruppo nautico da parte di diversi investitori, rafforzando la sua presenza sul mercato e aumentando la sua visibilità. La presenza di nuovi azionisti, come Bnk Holding, contribuisce a creare un ambiente più dinamico e a stimolare la competizione nel settore. Le prossime mosse di questi investitori saranno attentamente monitorate per comprendere appieno le loro intenzioni e il loro impatto sul futuro di Ferretti Group. L'interesse crescente per Ferretti, testimoniato dalle recenti operazioni e dagli aumenti di partecipazione azionaria, conferma la solidità del gruppo e la sua attrattiva nel mercato globale. L'OPA parziale di Kkcg, l'aumento della partecipazione di Weichai e l'ingresso di nuovi azionisti come Bnk Holding delineano uno scenario finanziario in evoluzione, che richiederà un'attenta analisi per comprendere appieno le opportunità e le sfide che si presenteranno. Il futuro di Ferretti si prospetta dinamico, con un’attenta analisi da parte degli investitori e degli analisti, volti a comprendere al meglio le prossime mosse e le strategie che saranno adottate





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