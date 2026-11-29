L'OPEC+ conferma il blocco dei livelli estrattivi per il primo trimestre 2027 nonostante le tensioni geopolitiche e le dispute interne sulla capacità produttiva reale dei membri.

L'organizzazione OPEC+ ha raggiunto un accordo di massima per mantenere invariati gli obiettivi di produzione petrolifera nei primi tre mesi del 2027, durante la riunione prevista per domenica 29 novembre 2026. La decisione arriva in un contesto complesso caratterizzato dall'attivazione del conflitto con l' Iran, che ha interrotto le esportazioni dal Golfo Persico, e da profonde divergenze interne tra gli stati membri riguardo alla reale capacità produttiva disponibile.

Dettaglio Decisione Produzione Q1 2027

Le fonti vicine alle discussioni confermano che l'OPEC+ ha deciso di non modificare i volumi estrattivi stabiliti per il primo trimestre dell'anno prossimo. Il gruppo aveva inizialmente pianificato di definire nuovi target per il 2027, commissionando una revisione straordinaria e mai effettuata prima della capacità produttiva dei singoli paesi membri. L'obiettivo era quello di adattare i volumi di estrazione alla luce delle nuove condizioni di mercato e della domanda globale, ma l'esercizio tecnico si è rivelato estremamente complesso e controverso.

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La serie di riunioni virtuali per la ratifica formale della decisione è iniziata alle ore 13:00 GMT di domenica, coinvolgendo i rappresentanti di tutte le nazioni aderenti all'alleanza. Nonostante la pianificazione iniziale di una ristrutturazione degli quote, la prevalenza delle voci interne e le difficoltà tecniche hanno portato il coordinamento verso il mantenimento dello status quo, garantendo una certa stabilità temporanea nei livelli di offerta di greggio sul mercato internazionale per i prossimi tre mesi.

Dispute Iraq Kazakistan e Posizioni Membri

La principale causa del rinvio e della decisione di bloccare i target risiede nelle contestazioni sollevate da Iraq e Kazakistan, che hanno definito le valutazioni della capacità produttiva presentate dall'organizzazione come significativamente sottostimate. Queste due nazioni hanno rifiutato di accettare i nuovi limiti imposti, argomentando che la loro infrastruttura estrattiva permette livelli di produzione più elevati rispetto a quanto dichiarato nella revisione commissionata dall'OPEC+. Tale dissenso ha creato una frattura significativa all'interno del blocco, ostacolando il raggiungimento di un consenso unanime per una riallocazione delle quote.

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Il quadro geopolitico si complica ulteriormente per la persistente guerra tra Stati Uniti e Iran, evento che ha creato incertezze durature sulla durata del conflitto e sul suo impatto reale sulle esportazioni di greggio dalla regione del Golfo. Anche Rapidan Energy Group, importante società di analisi petrolifera indipendente, prevede che non vi saranno variazioni agli obiettivi di produzione proprio a causa di questa imprevedibilità strategica. La Russia, alleata chiave dell'OPEC+, si trova così a dover gestire una coalizione divisa sotto la pressione di eventi esterni non controllabili.

Impatto Mercato Futuro e Prospettive 2027

Il mercato petrolifero sta reagendo a questa instabilità con un comportamento volatilito dei prezzi, che quest'anno hanno superato la soglia dei 100 dollari al barile a causa delle interruzioni supply chain legate al conflitto. Tuttavia, nelle settimane scorse, i quotazioni hanno registrato un calo dovuto all'aumento graduale delle esportazioni dal Golfo e alla rinnovata percezione di un probabile surplus di greggio nel 2027. Questa dinamica minaccia di rendere l'anno prossimo particolarmente difficile per l'OPEC+, che deve competere con gli Stati Uniti, produttori rivali che continuano a guadagnare quote di mercato sfruttando le divisioni interne dell'alleanza.

Le prospettive per il 2027 appaiono critiche alla luce delle proiezioni di Rystad Energy, che stima un surplus globale di petrolio pari a 5 milioni di barili al giorno, equivalente a circa il 5% della domanda mondiale totale. Tale eccedenza si realizzerebbe anche nel caso in cui le forniture dal Golfo si recuperassero solo parzialmente. La situazione è aggravata dall'abbandono di nazioni chiave come gli Emirati Arabi Uniti, che hanno lasciato l'OPEC per aumentare la propria produzione dopo anni di dispute sulle quote, e dall'uscita dell'Angola all'inizio del 2024, mentre l'Iraq minaccia ulteriormente di lasciare il gruppo se il suo quota non sarà rivisto al rialzo.