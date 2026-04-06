Opel Corsa Hybrid: Efficienza e Sprint nel Segno del Blitz

Abbiamo provato su strada la nuova Opel Corsa Hybrid, nella versione GS da 110 CV. Un modello iconico, con un design rivisitato, interni curati e consumi contenuti. Scopriamo le caratteristiche e le prestazioni di questa city car elettrificata.

La nuova Opel Corsa , modello iconico e pilastro della gamma del marchio tedesco, si presenta con consumi efficienti e una spinta elettrificata. Abbiamo avuto l'opportunità di testarla su strada, nella vita quotidiana, nella versione GS con motore Hybrid da 110 CV, disponibile a un prezzo di listino a partire da 25.150 euro.

Questo modello, che rappresenta una delle auto più vendute in Europa nel segmento B, si conferma come un'ottima scelta per chi cerca un'auto versatile e adatta a diverse esigenze. Le sue dimensioni compatte e la sua maneggevolezza la rendono ideale per la guida in città, mentre le prestazioni offerte dal motore ibrido la rendono adatta anche per viaggi più lunghi. Il design è stato attentamente rivisitato, conferendo alla Corsa un aspetto più moderno e accattivante, senza però rinunciare alla sua riconoscibilità.\Esteticamente, la Opel Corsa sfoggia linee sinuose e sportive, valorizzate dall'aggiornamento del frontale, caratterizzato dal Vizor, la caratteristica 'maschera' nera che integra il logo Opel. La parte posteriore presenta uno stile pulito, con la scritta Corsa tridimensionale posta in basso sul portellone. L'abitacolo offre un'ottima abitabilità per cinque persone, con un bagagliaio che vanta una capacità di 309 litri, espandibile a oltre 1.000 litri abbattendo gli schienali posteriori. La strumentazione è ergonomicamente posizionata, con un cruscotto digitale da 7 pollici e un touchscreen da 10 pollici per l'infotainment e i sistemi di assistenza alla guida. La versione GS, da noi provata, si distingue per optional come il tetto nero a contrasto, gli specchietti retrovisori esterni neri regolabili e richiudibili elettricamente, e i cerchi in lega neri lucidi da 16 pollici, che conferiscono un aspetto ancora più grintoso e dinamico. L'interno è rifinito con cura, utilizzando materiali di qualità e offrendo un'esperienza di guida confortevole e piacevole.\Il cuore pulsante della Corsa Hybrid è il sistema Mild Hybrid del gruppo Stellantis, che combina le prestazioni del motore benzina tre cilindri con l'assistenza dell'elettromotore, per una potenza complessiva di 110 CV. L'abbinamento con il cambio automatico a sei rapporti garantisce uno sprint vivace in partenza, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 9,9 secondi e una velocità massima di 188 km/h. Nonostante le prestazioni brillanti, la Corsa Hybrid dimostra un'efficienza notevole nei consumi. Durante il nostro test drive, il computer di bordo ha registrato un consumo medio di circa 5,0 l/100km, in linea con quanto dichiarato dalla casa costruttrice. Questa combinazione di prestazioni, efficienza e design la rende una scelta attraente per un'ampia fascia di automobilisti. L'auto si conferma quindi come un'ottima soluzione nel segmento delle city car, per coloro che desiderano un'auto agile, versatile e attenta all'ambiente. La sua guidabilità e le dimensioni contenute la rendono particolarmente adatta alla guida urbana, ma le performance offerte dal motore ibrido la rendono performante anche su strade extraurbane





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