Opel e Stellantis colpiti da ordinanza del tribunale: divieto di circolazione per migliaia di automobili

I giudici piemontesi hanno accolto il ricorso d'urgenza presentato da Altroconsumo, imponendo a Opel e al gruppo Stellantis una serie di obblighi severissimi per mettere in sicurezza migliaia di automobilisti italiani.

I giudici piemontesi hanno accolto il ricorso d'urgenza presentato da Altroconsumo, imponendo a Opel e al gruppo Stellantis una serie di obblighi severissimi per mettere in sicurezza migliaia di automobilisti italiani.

Il difetto di fabbricazione colpisce i sistemi di sicurezza montati su alcuni dei modelli più venduti e diffusi nel nostro Paese. Per tutte queste vetture è scattato un divieto assoluto di circolazione. La misura, decisamente straordinaria, si è resa necessaria a causa del deterioramento dei componenti interni dell'airbag che, in caso di impatto, potrebbero proiettare frammenti metallici ad altissima velocità dentro l'abitacolo, causando lesioni gravissime.

L'ordinanza del tribunale costringe ora i colossi dell'automotive a schierare una vera e propria task force logistica e informativa per rimediare ai ritardi accumulati nella gestione del problema. Il provvedimento a tutela dei consumatori stabilisce prima di tutto che Stellantis comunichi in modo inequivocabile ai proprietari il divieto di muovere le auto nello stato di stop drive. I veicoli difettosi non possono essere spostati autonomamente, nemmeno per essere guidati fino al centro di assistenza più vicino.

Di conseguenza, il trasporto verso l'officina autorizzata dovrà avvenire esclusivamente tramite soccorso stradale, con i costi del carroattrezzi interamente a carico dell'azienda. Per ridurre al minimo i disagi dei clienti legati al blocco forzato del mezzo, l'ordinanza introduce tutele precise sulla mobilità. Stellantis è obbligata a garantire una vettura sostitutiva gratuita, o in alternativa un servizio di car sharing, entro sette giorni dalla richiesta del proprietario e per tutta la durata del fermo dell'auto.

Infine, sul fronte della trasparenza, Opel dovrà avviare immediatamente una massiccia campagna informativa nazionale acquistando spazi pubblicitari sui principali quotidiani e siti d'informazione, oltre a rintracciare singolarmente ogni automobilista non ancora avvisato incrociando i dati del Pubblico Registro Automobilistico attraverso l'invio di raccomandate e Pec





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Opel Stellantis Ordinanza Del Tribunale Divieto Di Circolazione Sistemi Di Sicurezza Airbag

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