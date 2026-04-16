Open Var analizza gli episodi controversi: rigore del Como su Bonny non da assegnare, mano di Buongiorno corretta

Dino Tommasi, ex arbitro e membro della CAN, svela le decisioni arbitrali del weekend in Open Var. Sotto esame il rigore assegnato al Como contro l'Inter, ritenuto inesistente. Confermate le decisioni su altre giocate chiave.

La trasmissione Open Var , un appuntamento settimanale su DAZN con la collaborazione di FIGC, AIA e Lega Serie A , ha offerto nuovamente un'analisi approfondita delle decisioni arbitrali più discusse dello scorso fine settimana calcistico. In questa puntata, a prendere la parola è stato Dino Tommasi , figura di spicco nel panorama arbitrale italiano, ex direttore di gara e attuale componente della Commissione Arbitri Nazionale (CAN). Il suo intervento mira a fare chiarezza su situazioni che hanno inevitabilmente acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, cercando di fornire una prospettiva tecnica e regolamentare.

Al centro dell'attenzione c'è stato in particolare il controverso episodio del rigore concesso al Como negli istanti finali della partita contro l'Inter. Secondo la disamina di Tommasi, il penalty assegnato a favore dei lariani non avrebbe dovuto essere fischiato. L'ex arbitro ha spiegato con precisione il suo punto di vista, affermando che 'non c'è il fallo'. Ha proseguito evidenziando come si sia trattato di una mera 'opposizione a un tiro semplicissimo', causata da Nico Paz che, nel tentativo di contrastare Bonny, non ha commesso alcuna infrazione. Tommasi ha sottolineato che non vi era 'imprudenza' da parte del giocatore nerazzurro; l'imprudenza, ha specificato, si sarebbe configurata solo qualora Bonny avesse colpito il pallone con il piede a martello. La decisione del direttore di gara di campo, Massa, è stata definita come un 'chiaro ed evidente errore di campo'. Tommasi ha analizzato la gestione della situazione da parte del VAR, criticando il fatto che la sala VAR si sia 'soffermata soltanto sul punto di contatto' senza invece 'analizzare la situazione' nel suo complesso. A suo avviso, sarebbe stato più opportuno 'chiamare a un OFR (On Field Review) per far capire a Massa l'errore del fischio e dell'ammonizione per imprudenza', indicando come la procedura avrebbe dovuto portare a un riesame più approfondito della dinamica.

Oltre all'episodio chiave relativo al Como-Inter, Open Var ha analizzato altre giocate salienti. Tommasi ha confermato la correttezza della decisione presa dall'arbitro Tonolini riguardo al tocco di mano di Buongiorno nel match tra Parma e Napoli, definendola 'corretta'. Analogamente, è stata giudicata appropriata la decisione di Maresca in Atalanta-Juventus, in merito al tocco di mano di Gatti, poiché 'il braccio non va verso il pallone', un criterio fondamentale per determinare la volontarietà o meno dell'infrazione. Infine, è stata pienamente approvata la scelta dell'arbitro Fabbri nella partita Fiorentina-Lazio, che ha estratto il cartellino giallo nei confronti di Noslin per una caduta in area di rigore. Tommasi ha spiegato che 'c'è una chiara accentuazione di un contatto minimo, la reazione è eccessiva rispetto al contatto', evidenziando come Fabbri sia stato 'bravo nella propria decisione di campo e nel confermare dopo la chiamata all'on-field review la decisione'.

Questo tipo di analisi, offerta in esclusiva su DAZN, si conferma uno strumento prezioso per comprendere le sfumature delle decisioni arbitrali e promuovere una maggiore trasparenza nel mondo del calcio.





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