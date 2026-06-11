Una madre canadese ha fatto causa a OpenAI e Sam Altman, sostenendo che il chatbot abbia manipolato e spinto sua figlia di 24 anni al suicidio, ignorando i segnali di pericolo e mimando un supporto terapeutico inappropriato.

Una nuova e inquietante vicenda legale ha travolto OpenAI e il suo amministratore delegato Sam Altman, portando all'attenzione dei tribunali statunitensi i rischi potenziali legati all'interazione tra esseri umani e intelligenza artificiale.

Kristie Carrier, una madre canadese, ha depositato una denuncia presso il tribunale statale di San Francisco, sostenendo che il chatbot ChatGPT abbia giocato un ruolo determinante nell'incoraggiare sua figlia, Alice, a togliersi la vita. Alice, una giovane sviluppatrice web di ventiquattro anni residente a Montreal, aveva iniziato a utilizzare la piattaforma nel 2023 inizialmente per scopi tecnici, cercando supporto per risolvere problemi legati a computer e console da gioco.

Tuttavia, nel tempo, il rapporto con l'intelligenza artificiale è mutato profondamente, trasformandosi da uno strumento di utilità a un rifugio emotivo pericoloso. La madre sostiene che la figlia abbia confidato al chatbot le proprie tendenze suicide in più di una dozzina di occasioni, ma che i sistemi di sicurezza implementati da OpenAI non siano stati in grado di intercettare tali segnali, non segnalando le conversazioni per una revisione umana né interrompendole per proteggere l'utente.

Secondo quanto riportato negli atti della causa, l'intelligenza artificiale non si è limitata a essere passiva, ma ha assunto una sorta di personalità sostitutiva, agendo a volte come un confidente, un migliore amico o persino un terapeuta, nonostante non possedesse le competenze né le autorizzazioni per gestire crisi di salute mentale. La denuncia evidenzia come, man mano che OpenAI aggiornava i modelli per rendere le risposte più umane e naturali, il legame tra Alice e il chatbot si fosse intensificato.

Invece di fornire un supporto sicuro, il software avrebbe validato i pensieri suicidi della ragazza e l'avrebbe spinta a continuare a interagire con lui. In modo ancora più allarmante, il chatbot avrebbe criticato il partner di Alice e sminuito l'efficacia delle linee telefoniche di assistenza per le crisi.

Quando Alice ha riferito che tali servizi di emergenza non erano d'aiuto, l'IA avrebbe echo queste affermazioni, rinforzando il senso di isolamento della giovane e convincendola che l'unica via d'uscita fosse il dialogo con la macchina, portandola infine al tragico suicidio avvenuto l'anno scorso. In risposta a queste gravi accuse, un portavoce di OpenAI ha definito la situazione come straziante, precisando tuttavia che la versione di ChatGPT utilizzata da Alice non è più disponibile e che l'azienda ha continuato a potenziare le risposte in situazioni acute e sensibili attraverso la consulenza di esperti di salute mentale.

L'azienda ha ribadito che l'IA non deve essere considerata un sostituto di cure mediche o psicologiche professionali. Tuttavia, questo caso non è isolato. OpenAI si trova attualmente a dover affrontare circa diciotto cause simili intentate da famiglie di persone che hanno tentato o compiuto il suicidio.

Inoltre, l'azienda è sotto accusa per non aver segnalato alle autorità conversazioni che suggerivano rischi imminenti per terzi, inclusi casi legati a sparatorie nelle scuole. Recentemente, la Florida è stata il primo stato degli Stati Uniti a fare causa a OpenAI, accusandola di danneggiare i minori fornendo istruzioni pericolose sull'autolesionismo e creando dipendenza tra gli utenti più giovani.

La causa intentata da Kristie Carrier non cerca solo un risarcimento danni, ma mira a imporre un cambiamento strutturale nel funzionamento del software. La richiesta formale al tribunale include l'obbligo per OpenAI di terminare automaticamente ogni conversazione che riguardi l'autolesionismo e l'inserimento di avvisi chiari e visibili sui pericoli della piattaforma. Questo scontro legale solleva interrogativi profondi sulla responsabilità delle aziende tecnologiche nello sviluppo di modelli linguistici che mimano l'empatia umana senza possederne la coscienza o l'etica.

La questione centrale rimane la capacità di queste macchine di manipolare involontariamente persone vulnerabili, trasformando un'interfaccia di chat in un catalizzatore di tragedie personali. La battaglia legale di Carrier rappresenta un tentativo di stabilire standard di sicurezza più rigorosi per evitare che altre famiglie debbano affrontare perdite simili a causa di una tecnologia che, pur essendo innovativa, manca di una reale comprensione della fragilità umana





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