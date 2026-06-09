OpenAI e Anthropic verso la borsa: la corsa dell'IA da mille miliardi

Le tre principali aziende di intelligenza artificiale, tra cui OpenAI di Sam Altman e Anthropic dei fratelli Amodei, si preparano a quotarsi a Wall Street con valutazioni vicine o superiori al migliaio di miliardi, spinte da investimenti massicci e dalla ricerca di monetizzare una crescita rapida ma costosa.

Sam Altman ha portato OpenAI in borsa, completando il cerchio delle tre grandi aziende di intelligenza artificiale che si preparano a quotarsi a Wall Street.

Dopo le mosse di xAI di Elon Musk e Anthropic, anche la creatura di Altman ha depositato i documenti alla SEC, con una valutazione che potrebbe superare il migliaio di miliardi di dollari. Le banche Goldman Sachs e Morgan Stanley, che seguono l'operazione, indicano l'autunno come la finestra temporale più probabile per il debutto. Questa tripla corsa alla quotazione non è casuale: per anni l'AI ha dominato i mercati, attirando investimenti e spingendo i listini statunitensi a battere record.

Inoltre, le tre aziende bruciano miliardi each anno per addestrare modelli, gestire data center e trattenere i migliori talenti, e i finanziatori privati ora desiderano monetizzare. OpenAI sta valutando anche un'offerta preliminare di azioni ai dipendenti prima dell'IPO, per rinsaldare il legame con il team e condividere i potenziali guadagni.

OpenAI arriva alla soglia della borsa con numeri impressionanti: ChatGPT ha raggiunto un miliardo di utenti settimanali in poco più di due anni, un traguardo ben più rapido rispetto a Google o Facebook. Tuttavia, questa popolarità si scontra con un problema economico cruciale: milioni di utenti usano il servizio gratuitamente, mentre ogni interrogativo comporta costi elevati in energia e potenza di calcolo.

La strategia di OpenAI per diventare redditizia punta a trasformare ChatGPT in una superapp in grado di svolgere compiti pratici, come prenotare viaggi o gestire attività, e soprattutto ad attrarre clienti aziendali disposti a pagare. L'obiettivo è bilanciare l'accesso gratuito con servizi a valore aggiunto che possano generare flussi di cassa stabili. Anthropic, fondata da Dario e Daniela Amodei dopo una scissione da OpenAI, ha depositato i documenti il 2 giugno con una valutazione di circa mille miliardi.

Nata cinque anni fa con un capitale di 124 milioni di dollari e una missione di sicurezza etica, ha visto crescere i ricavi stimati a 47 miliardi di dollari entro maggio 2026 e la valutazione schizzare da 350 a 900 miliardi in dodici settimane. La sua forza risiede nella reputazione di affidabilità, che le ha permesso di conquistare clienti nel settore bancario, legale e istituzionale.

Tuttavia, recenti rivelazioni del Financial Times hanno acceso un dibattito: Anthropic avrebbe inviato ingegneri alla NSA per collaborare a un modello di cybersicurezza utilizzato in operazioni offensive contro paesi come Cina e Iran. Questa notizie contrastano con la sua immagine di azienda responsabile e potrebbero minare la fiducia dei clienti che l'hanno scelta proprio per il suo approccio etico





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