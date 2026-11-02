OpenAI e declino abilità matematiche: la sfida della formazione futura

OpenAI risolve problemi scientifici. Ersilia Vaudo avverte sul declino matematico dei giovani. L'intelligenza artificiale può essere alleata se si preservano le competenze cognitive fondamentali.

OpenAI ha annunciato di aver risolto tre complessi problemi scientifici su cui gli specialisti lavoravano da decenni, segnando un nuovo traguardo nell'elaborazione dati. Questa notizia arriva in un momento cruciale per il dibattito sul futuro del lavoro intellettuale e educativo. Ersilia Vaudo, special advisor dell'Agenzia spaziale europea, sottolinea l'urgenza di interrogarsi sull'impatto di queste capacità amplificate.

Il declino delle competenze cognitive

I risultati del rapporto OCSE PISA 2025 evidenziano preoccupanti cali nelle abilità matematiche degli adolescenti. Secondo Vaudo, questa tendenza avrà ripercussioni negative su produttività, innovazione, mobilità sociale e qualità della democrazia. In un Paese caratterizzato da crescenti disuguaglianze e un ascensore sociale bloccato, la matematica diventa cruciale per le pari opportunità, specialmente per i giovani svantaggiati. La battaglia personale dell'esperta mira a contrastare la convinzione che nessuno sia portato per questa disciplina, evitando che la scuola lasci indietro bambini e ragazze.

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Intelligenza Artificiale e metodologia scientifica

La preoccupazione principale non risiede nella capacità delle macchine di eseguire calcoli o risolvere enigmi, ma nel rischio di perdere la ricchezza del percorso cognitivo umano. Vaudo evidenzia l'importanza del confronto, del paziente ragionamento e della curiosità che si sviluppano fin dai primi anni di studio. Già nel 2015, il premio Nobel Frank Wilczek aveva previsto che entro un secolo i migliori fisici sarebbero state macchine. Tuttavia, l'AI deve essere vista come un alleato della ricerca che amplia le nostre capacità, non come un sostituto del processo creativo e critico.

Sfide alla produttività nella scienza

Il contesto scientifico attuale appare sempre più difficile. Un rapporto dell'OCSE del 2023, intitolato Artificial Intelligence in Science, ha segnalato un graduale rallentamento della produttività della ricerca. Innovare e produrre scoperte rivoluzionarie richiede uno sforzo crescente, diventando sempre più complesso generare nuove idee originali. In questo scenario, l'intelligenza artificiale offre strumenti potenti per accelerare le risposte, analizzando grandi dataset, processando letteratura scientifica e identificando connessioni trascurate, supportando quindi gli scienziati nella fase esplorativa.

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Esempi storici di AI nella ricerca

Contrariamente all'idea che l'AI si limiti a rielaborare dati esistenti, esistono esempi di sistemi capaci di fare scienza autonoma. Nel 2009, il team di Ross King ha sviluppato Adam, un robot che ha formulato ipotesi, progettato esperimenti e analizzato la crescita di un lievito. Anche in fisica, la rete neurale SciNet del Politecnico di Zurigo ha imparato a dedurre modelli osservando, prevedendo posizioni future di pianeti senza informazioni pregresse. Un articolo del MIT Technology Review ha celebrato questa capacità, chiedendo chi abbia bisogno di Copernico se si dispone del machine learning.

Correlazione e causalità nel pensiero umano

Programmi alla Columbia University hanno analizzato video di pendoli identificando variabili sconosciute ai ricercatori, dimostrando la capacità dell'IA di scoprire nuovi modelli descrittivi. Tuttavia, il principio fondamentale della ricerca scientifica ricorda che la correlazione non implica causalità. Per comprendere appieno i fenomeni è necessaria la capacità umana di immaginare e di vedere ciò che ancora non esiste. La vera minaccia non è l'automazione del calcolo, ma la perdita dello sviluppo cognitivo derivante dal metodo scientifico tradizionale, basato sull'errore, l'intuizione e lo scambio di idee.