Openda: Silenzio rotto sui social. Il messaggio dell'attaccante e le speranze per il futuro

L'attaccante della Juventus, Lois Openda, esprime le sue speranze e riflessioni attraverso i social media, riflettendo sul suo periodo difficile e sulle prospettive future. L'analisi della sua situazione attuale e del suo desiderio di ritrovare spazio in campo.

Lois Openda rompe il silenzio. L'attaccante della Juventus , pur continuando ad allenarsi intensamente con i compagni di squadra, si trova in una posizione delicata nelle gerarchie di Luciano Spalletti . L'ultima apparizione sul campo risale al primo marzo contro la Roma, durante la quale ha giocato solamente un minuto. Il suo ultimo match da titolare è stato contro il Como il 21 febbraio.

Nelle quattro partite successive, Openda è rimasto in panchina senza avere l'opportunità di scendere in campo. Di fronte a questa situazione, l'attaccante ha deciso di condividere il suo pensiero attraverso i social media, riflettendo sul suo stato d'animo e sulle sue speranze. La pubblicazione sui social è stata una storia Instagram che ha rilanciato un post da un account che condivide citazioni religiose. La frase ripubblicata da Openda, estratta dal Vangelo secondo Matteo, Capitolo 21, cita Gesù che afferma: ' Tutto quel che chiederete nella preghiera, se avrete fede, lo riceverete '. Questa affermazione sottolinea l'importanza di una fede attiva e senza dubbi nel ricevere l'aiuto divino nella propria vita e nel vedere risultati positivi. Il contesto si concentra sulla fede che agisce e sull'accettazione della volontà divina, evitando pretese arbitrarie. La speranza di Openda è sicuramente quella di ritrovare presto spazio in campo, magari già nella prossima sfida contro l'Atalanta. \Il match contro l'Atalanta rappresenta un momento cruciale nella corsa della Juventus al piazzamento Champions, ed è da vedere se Spalletti deciderà di concedere a Openda un'opportunità, almeno a partita in corso. Qualunque sia il momento in cui verrà chiamato in causa, Openda dovrà dimostrare il suo valore sul campo, cercando di rispondere presente e cogliere ogni opportunità. La speranza, come suggerisce la sua condivisione sui social, è quella di vedere avverarsi ciò che ha 'chiesto in preghiera', ovvero maggiori occasioni per giocare e dimostrare il suo valore. I numeri attuali purtroppo non giocano a favore del calciatore. In questa stagione, Openda ha disputato 33 partite con la maglia bianconera, per un totale di 993 minuti giocati, una media di circa 30 minuti a partita. Tuttavia, l'apporto in termini di gol è stato limitato: soltanto due reti segnate, una in Champions League contro il Bodo/Glimt e l'altra in Serie A contro la Roma nella partita di andata. Sebbene queste reti siano state importanti per i successi della Juventus, rappresentano un bottino scarso considerando l'investimento economico fatto dalla società per assicurarsi le sue prestazioni. Openda è arrivato dal Lipsia in prestito con obbligo di riscatto fissato a 44 milioni di euro. \Il futuro di Openda alla Juventus è ancora tutto da definire. Il calciatore belga spera di poter dare un contributo significativo nella corsa della squadra al piazzamento Champions. La sua volontà di esprimersi sui social e la citazione religiosa suggeriscono una forte determinazione e la speranza di superare questo momento difficile. L'attaccante è determinato a sfruttare ogni opportunità che gli verrà concessa, lavorando duramente per guadagnare la fiducia dell'allenatore e dei tifosi. La sfida contro l'Atalanta potrebbe rappresentare un punto di svolta, un'occasione per dimostrare il suo valore e per riprendere il suo cammino verso un ruolo più importante all'interno della squadra. Il suo percorso alla Juventus è segnato da aspettative elevate, e Openda è conscio dell'importanza di rispondere presente quando chiamato in causa, puntando a dimostrare il suo valore e a giustificare l'investimento fatto per lui





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