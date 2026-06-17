Operaio della Ferrari licenziato per messaggi offensivi e minacciosi alla ex collega

Un operaio della Ferrari è stato licenziato dopo aver inviato messaggi offensivi e minacciosi alla sua ex collega con cui aveva avuto una relazione. Il Tribunale di Modena ha confermato il licenziamento, riconoscendo all'operaio solo 14 mensilità di indennizzo. La vicenda riguarda un lavoratore di 40 anni assunto a tempo indeterminato nel 2012. Dopo la fine della relazione extraconiugale con una collega, l'uomo ha iniziato a comportarsi in modo insistente e aggressivo nei confronti della donna, che si è rivolta alle Risorse Umane dell'azienda e ai carabinieri. Ferrari ha avviato un procedimento disciplinare che ha portato al licenziamento dell'operaio nel luglio 2024. Il questore di Modena ha emesso un ammonimento nei confronti dell'uomo, invitandolo a interrompere ogni comportamento molesto. Il giudice del lavoro ha riconosciuto che i comportamenti contestati erano effettivamente avvenuti e presentavano profili disciplinarmente rilevanti, ma ha ritenuto sproporzionata la sanzione espulsiva. Il tribunale ha riconosciuto all'operaio un'indennità economica pari a 14 mensilità, ritenendo che Ferrari avesse agito correttamente per tutelare la salute psicofisica della lavoratrice e garantire un ambiente di lavoro sicuro.

Un operaio della Ferrari è stato licenziato dopo aver inviato messaggi offensivi e minacciosi alla sua ex collega con cui aveva avuto una relazione. Il Tribunale di Modena ha confermato il licenziamento, riconoscendo all'operaio solo 14 mensilità di indennizzo.

La vicenda riguarda un lavoratore di 40 anni assunto a tempo indeterminato nel 2012. Dopo la fine della relazione extraconiugale con una collega, l'uomo ha iniziato a comportarsi in modo insistente e aggressivo nei confronti della donna, che si è rivolta alle Risorse Umane dell'azienda e ai carabinieri. Ferrari ha avviato un procedimento disciplinare che ha portato al licenziamento dell'operaio nel luglio 2024. Il questore di Modena ha emesso un ammonimento nei confronti dell'uomo, invitandolo a interrompere ogni comportamento molesto.

Il giudice del lavoro ha riconosciuto che i comportamenti contestati erano effettivamente avvenuti e presentavano profili disciplinarmente rilevanti, ma ha ritenuto sproporzionata la sanzione espulsiva. Il tribunale ha riconosciuto all'operaio un'indennità economica pari a 14 mensilità, ritenendo che Ferrari avesse agito correttamente per tutelare la salute psicofisica della lavoratrice e garantire un ambiente di lavoro sicuro





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