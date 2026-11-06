Operatrice sospesta per furto carta di debito anziana Patti: il video prova il reato

Un'operatrice sociosanitaria a Patti è sospesa per sei mesi per aver rubato 1.200 euro da un'anziana paziente. Le videocamere hanno fornito le prove decisive.

Un' operatrice sociosanitaria dell'ospedale di Patti, in provincia di Messina, è stata sospesa dal servizio per un periodo di sei mesi dopo essere stata scoperta mentre si appropriava indebitamente dei fondi di una paziente anziana. La donna ha sfruttato le gravi condizioni di salute della vittima per sottrarre la carta di debito, ottenendo un danno economico di quasi 1.200 euro in soli tre giorni.

Il meccanismo del furto in struttura sanitaria

L'indagine si è aperta grazie alla denuncia spinta dalla nipote dell'anziana paziente, ricoverata nel reparto di geriatria della struttura ospedaliera di Patti. La donna anziana, a causa del suo stato di salute compromesso, non era in grado di vigilare sui propri effetti personali e li lasciava incustoditi. Gli investigatori hanno ricostruito come l'operatrice abbia approfittato di questa specifica vulnerabilità e della sua posizione di fiducia all'interno dell'istituto sanitario.

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L'accesso illegittimo è avvenuto prendendo la carta di debito custodita nel portafoglio della paziente, nascosto nell'armadietto della stanza di degenza. La narrazione dei fatti evidenzia come la posizione lavorativa dell'imputata le abbia consentito di avvicinarsi alla vittima senza destare sospetti, rendendo il furto più facile da compiere rispetto a un estraneo.

Le prove digitali e l'azione dei Carabinieri

Le prove decisive che hanno portato all'identificazione e all'accusa sono state fornite principalmente dalle videocamere di sorveglianza. I Carabinieri di Messina, incaricati delle indagini, hanno incrociato i dati bancari con le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza. Questi strumenti tecnologici hanno permesso di tracciare con precisione i movimenti della donna e le transazioni effettuate.

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Nel dettaglio temporale degli eventi, tra il 25 e il 27 agosto 2025, l'operatrice ha effettuato numerosi prelievi di contanti agli sportelli bancomat e pagamenti presso vari esercizi commerciali. L'analisi delle registrazioni video ha catturato la donna mentre compiva queste operazioni, fornendo agli investigatori elementi inconfutabili a sostegno delle accuse mosse ai suoi danni.

La somma totale spesa dalla carta clonata o rubata ha raggiunto la cifra di quasi 1.200 euro. La tempestività delle indagini ha permesso di ricostruire ogni singolo spostamento, collegando direttamente l'operatrice alle registrazioni degli istituti di credito e dei negozi dove erano state effettuate le transazioni fraudolente.

La posizione del Giudice e la misura cautelare

Il giudice per le indagini preliminari ha esaminato la gravità dei fatti e la particolare modalità con cui il reato è stato commesso. Il magistrato ha ritenuto concreto il rischio che la donna potesse commettere nuovamente reati analoghi, approfittando ancora una volta della propria professione e della fiducia riposta nei pazienti ricoverati.

Per questo motivo, è stata disposta la misura cautelare della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio per la durata di sei mesi. Questa decisione sottolinea la serietà della violazione della fiducia da parte di un professionista sanitario, che dovrebbe invece garantire tutela e assistenza alle persone più fragili.

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Impatto sul personale e future conseguenze

La vicenda ha avuto un impatto immediato sulla reputazione della struttura ospedaliera e sul rapporto di lavoro dell'imputata. La sospensione temporanea rappresenta una misura protettiva nei confronti degli altri pazienti e del corretto funzionamento del reparto di geriatria.

La comunità locale e le associazioni di tutela degli anziani hanno accolto con attenzione questo caso, che evidenzia come la tecnologia di videosorveglianza sia ormai fondamentale per garantire la trasparenza e la sicurezza nelle strutture sanitarie. Le indagini continuano a essere seguite con attenzione per assicurarsi che la giustizia venga applicata pienamente.