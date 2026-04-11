OperaWine 2026: Successo e Ottimismo per il Futuro del Vino Italiano

L'anteprima di Vinitaly, con OperaWine, celebra l'eccellenza del vino italiano, tra conferme e nuove sfide. Focus su mercati internazionali, denominazioni e strategie aziendali.

L’anteprima della rinomata fiera Vinitaly si apre, come da tradizione consolidata negli ultimi quindici anni, con OperaWine, l'esclusiva selezione delle migliori cantine italiane, curata e firmata Wine Spectator. Questo evento rappresenta un'importante vetrina che riunisce etichette prestigiose, annate storiche e un'atmosfera che, tra prudenza e fiducia, riflette il desiderio di celebrare il piacere di brindare.

Il taglio del nastro è avvenuto sabato 11 aprile nel pomeriggio, con la partecipazione di figure istituzionali di spicco tra cui Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, Gianmarco Mazzi, ministro del Turismo, Matteo Zoppas, presidente di Italian Trade Agency, unitamente ai vertici di Veronafiere, rappresentati da Federico Bricolo, presidente, Barbara Ferro, amministratrice delegata, Gianni Bruno, direttore generale vicario, e alle autorità locali. La selezione di OperaWine 2026, guidata da Jeffery Lindenmuth, Alison Napjus e Bruce Sanderson, ha visto la predominanza dei vini rossi, con ben 114 etichette in degustazione. A questi si sono aggiunti 28 vini bianchi fermi, 7 spumanti e un vino dolce, offrendo un panorama completo delle eccellenze enologiche italiane. Sul piano territoriale, la classifica conferma la Toscana al primo posto con 48 vini selezionati, seguita dal Piemonte con 24, dalla Sicilia con 15 e dal Veneto con 12, delineando una mappa produttiva che evidenzia le principali aree vitivinicole del Paese. L'elenco completo delle cantine e dei vini selezionati è disponibile sul sito ufficiale www.vinitaly.com/eventi/operawine/operawine-2026/. \Il contesto attuale, come sottolineato da Niccolò Marzichi Lenzi, è complesso e non paragonabile al periodo post-Covid, caratterizzato da un'euforia che non riflette la situazione odierna. Si è tornati, secondo Lenzi, a livelli simili a quelli del 2012-2013, a seguito della crisi del 2009. Sebbene i grandi vini dimostrino una certa resilienza alle crisi, è necessario, secondo Lenzi, prestare attenzione alle spese e pianificare il futuro con una prospettiva a lungo termine, proiettandosi sui prossimi 10-15 anni. Altri produttori, come Fabrizio Bindocci de Il Poggione di Montalcino, esprimono un ottimismo più marcato, evidenziando la presenza sui mercati internazionali, in ben 60 paesi, e la persistenza di passione e interesse per il vino. Bindocci enfatizza anche la capacità del vino di mantenere giovani, soprattutto se si tratta di Sangiovese. Lorenzo Magnelli, dell'azienda Le Chiuse, sottolinea l'importanza di OperaWine come piattaforma strategica, testimoniata dalla presenza di numerosi importatori provenienti da Stati Uniti, Brasile e Corea del Sud, oltre a buyer da Cina, America e Canada, evidenziando il ruolo di vetrina internazionale dell'evento. Maria Sabrina Tedeschi, dell'omonima azienda della Valpolicella, evidenzia l'interesse verso nuovi mercati come Serbia, Georgia e Guatemala, rilevando tuttavia alcune defezioni dall'Asia, dovute anche alle difficoltà logistiche legate ai voli aerei a causa dei conflitti in corso. Nonostante ciò, Tedeschi si dichiara fiduciosa per il successo del Vinitaly.\Le aziende vitivinicole stanno orientando sempre più la loro strategia verso l'estero, riconoscendo l'importanza di rafforzare la propria reputazione sui mercati internazionali. Ne è un esempio la presenza della cantina Dal Forno Romano, simbolo dell'Amarone nel mondo, che ha presentato in degustazione annate storiche come la 2011, esaurite in pochi minuti e prese d'assalto da appassionati e operatori del settore. La reputazione delle aziende iconiche del vino italiano si basa non solo sull'attenzione dei collezionisti e sulle quotazioni di annate speciali, ma anche sul riconoscimento dei mercati. Sul fronte delle denominazioni, segnali positivi arrivano dal Chianti Classico, che ha chiuso il 2025 con risultati positivi, tendenza confermata anche nel primo trimestre del 2026. Questo andamento testimonia l'apprezzamento internazionale per i vini toscani. Carlotta Gori, direttrice del Consorzio del Gallo Nero, conferma che, pur non registrando tutte le aziende lo stesso ritmo di crescita, il bilancio complessivo della denominazione resta positivo e sottolinea la necessità di concentrarsi sui mercati storici per rafforzare la presenza delle aziende nelle piazze più significative. Questa dinamica è riscontrabile anche nelle performance di aziende consolidate come Isole e Olena, azienda del Chianti Classico tra le più apprezzate a livello internazionale, parte del gruppo francese EPI della famiglia di Christopher Descoure, proprietaria anche di Biondi Santi a Montalcino





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