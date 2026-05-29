Operazione anti‑mafia a Roma: arresti per traffico di hashish, cocaina, armi da guerra e sfruttamento della prostituzione

Sette persone sono state arrestate a Roma dopo indecifrati collegamenti con fornitori sudamericani, cartelli albanesi e clan mafiosi. Il blitz ha smantellato una rete responsabile di 500 kg di hashish, ingenti forniture di cocaina e l'acquisto di fucili d'assalto destinati a eliminare rivali.

Una massiccia operazione congiunta tra le forze dell'ordine di Roma e la Direzione Distrettuale Antimafia ha portato all'arresto di sette individui appartenenti a una pericolosa organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti, al traffico di armi e allo sfruttamento della prostituzione.

Gli sbarchi di droga e di armi avvenivano grazie a una rete di collegamenti diretti con fornitori del Sud America, che trasportavano le sostanze illecite via aerea, e con potenti cartelli albanesi operanti nel Nord Italia. La stessa struttura criminale manteneva stretti rapporti con figure di vertice della criminalità organizzata romana e con cosche calabresi, che fungevano da facilitatore per la distribuzione sul territorio nazionale.

Le indagini, avviate dopo una serie di intercettazioni telefoniche e di messaggi criptati, hanno messo in luce un ambizioso piano di acquisto di armi di guerra, tra cui fucili d'assalto M4 dotati di cannocchiale e fucili a pompa, con l'intento di compiere omicidi contro esponenti di spicco di clan rivali. Il sequestro di una pistola a tamburo calibro 22 e di adeguate quantità di munizioni ha confermato la disponibilità di armamenti da parte dei due pregiudicati romani che guidavano l'organizzazione.

Inoltre, le operazioni di perquisizione hanno portato alla scoperta di ingenti depositi di hashish - più di cinquecento chilogrammi - e di cocaina purissima, per un valore stimato in centinaia di migliaia di euro, custoditi in locali condominiali trasformati in magazzini clandestini. Le autorità hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, che ha determinato il fermo di sette soggetti per reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, spaccio, estorsione aggravata, detenzione illegale di armi e sfruttamento della prostituzione.

Durante le fasi esecutive dell'ordinanza, altre due persone sono state apprehendate in flagranza per possesso di quantitativi significativi di cocaina e di armi da fuoco. L'operazione ha rappresentato un duro colpo per una rete criminale che, grazie ai collegamenti internazionali e alle alleanze con altre organizzazioni mafiose, era riuscita a gestire un volume di traffico stupefacente e di armi senza precedenti nella zona centro-meridionale italiana.

La vicenda sottolinea l'importanza della collaborazione tra diversi enti di polizia, dell'uso di tecniche investigative avanzate e della vigilanza costante per contrastare il fenomeno della criminalità organizzata nel nostro Paese





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