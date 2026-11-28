Carabinieri e Nas controllano bar a Perugia e Fontivegge. Due esercizi multati per violazioni igieniche e degrado. Ecco i dettagli delle sanzioni e delle irregolarità riscontrate.

Il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica ha delineato una linea netta per la città di Perugia e per l'intera provincia, imponendo un potenziamento dei controlli contro lo spaccio di sostanze illecite e i furti. Questa direttiva strategica si estende con particolare rigidità verso la gestione dei locali pubblici, colpendo con fermezza quegli esercizi commerciali che sono stati documentati come epicentri di degrado sociale e episodi di violenza. Il Comando provinciale dei carabinieri, guidato dal colonnello Ivan Riccio, ha attivato i reparti speciali per intensificare i servizi di sorveglianza territoriale a Fontivegge, rispondendo alle segnalazioni pervenute dai residenti.

Operazione coordinata Nas e Carabinieri

La Direzione Provinciale dei Carabinieri ha coordinato una specifica azione di controllo nel quartiere della stazione di Perugia, condotta dal Weekend dal Comando provinciale e dai militari del Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas). Il Nucleo ha potuto contare sull'appoggio operativo dei militari della Sio del 6° Battaglione Carabinieri Toscana, in un servizio integrato volto alla verifica della conformità legale delle attività commerciali e delle condizioni igienico-sanitarie. L'obiettivo primario dell'intervento era tutelare la salute pubblica e garantire la sicurezza alimentare per i consumatori che frequentano i locali del territorio perugino.

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Irregolarità igieniche e sanzioni amministrative

Le ispezioni condotte dalle forze dell'ordine hanno portato all'accertamento di violazioni della normativa in materia di sicurezza alimentare in due distinti esercizi situati all'Ottagono e in via Campo di Marte. Le autorità hanno rilevato l'inosservanza delle procedure di autocontrollo essenziali per mantenere corrette prassi igieniche nella gestione degli alimenti, riscontrando anche la presenza di prodotti alimentari scaduti. La Direzione Provinciale ha confermato che queste irregolarità hanno portato all'irrogazione di sanzioni amministrative per un importo totale di quattromila euro.

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I locali del degrado segnalati dai residenti

Un bar situato in via Martiri dei Lager è stato sanzionato per le violazioni riscontrate, mentre un locale gestito da un uomo di trentanove anni in via Campo di Marte ha subito analoghe contestazioni amministrative. Entrambe le strutture sono state descritte dai residenti come punti di riferimento per il degrado, con il locale all'Ottagono che ha recentemente visto spaccare le vetrate da chi cercava rivali in una rissa, costringendo un cittadino a lanciare un petardo per allontanare i violenti.

Impatto sulla sicurezza e prossimi controlli

Il secondo locale, in via Campo di Marte, ha attirato le lamentele dei vicini per la condotta di alcuni avventori, fenomeno aumentato dopo la chiusura di un'altra struttura nota per episodi di violenza e uso di droghe. Durante i controlli, i carabinieri hanno identificato ventiquattro persone presenti nei locali per verificare la loro appartenenza alle attività illecite o al degrado. La Direzione Provinciale ha annunciato che i servizi di sorveglianza proseguiranno per prevenire situazioni di illegalità e garantire il rispetto delle normative, ponendo particolare attenzione alla tutela della salute pubblica e dei consumatori.