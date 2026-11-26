Operazione Dark Images porta agli arresti tre uomini in Campania per scambio di materiale pedopornografico. Un'indagine della Polizia Postale che smaschera reti anonime.

Un'importante operazione di contrasto alla pedopornografia online, denominata " Dark Images", ha portato all'arresto in flagranza di tre uomini in Campania. L'intervento è stato coordinato dalle Procure della Repubblica di Salerno e di Potenza, con il supporto tecnico degli specialisti del Centro Operativo per la sicurezza cibernetica di Campania, Basilicata e Molise.

Le indagini sono state condotte dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Salerno e dal Centro Nazionale per la Criminalità OnLine e le Nuove Prestazioni d'Offesa (C.N.C.P.O.) di Roma. L'operazione ha coinvolto venticinque operatori e ha portato all'esecuzione di sei perquisizioni domiciliari nel territorio dell'Avellinese e del Salernitano.

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Dettagli dell'indagine e meccanismi operativi

L'attività investigativa è partita nel mese di gennaio, monitorando piattaforme virtuali riservate e anonime utilizzate per caricare, conservare e condividere migliaia di file pedopornografici. Nonostante le elevate misure di anonimizzazione adottate dagli utenti, gli investigatori sono riusciti a risalire alle identità digitali degli autori dello scambio grazie a specifiche analisi informatiche approfondite.

Le perquisizioni hanno consentito il ritrovamento di dispositivi elettronici e applicazioni software impiegate per la circolazione dei contenuti illeciti. Tra i materiali sequestrati figurano immagini e video di natura pedopornografica, confermando l'esistenza di una rete attiva di scambio tra individui che utilizzavano tali piattaforme per nascondere la propria identità.

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Profilazione degli indagati e posizioni coinvolte

Gli indagati, di età compresa tra i quaranta e i settantotto anni, sono tutti residenti in Campania. Tra i personaggi identificati figurano professionisti e padri di famiglia, figure apparentemente insospettabili, che sono stati denunciati per i reati contestati. L'operazione sottolinea come la criminalità online non discrimini la condizione sociale o professionale degli autori.

L'indagine è stata firmata dal procuratore Raffaele Cantone, che ha coordinato le attività delle Procure di Salerno e Potenza. L'intervento del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica ha permesso di superare le difficoltà tecniche di identificazione, portando a risultati concreti come gli arresti in flagranza e le denunce a carico dei sospetti.

Impatto reale e prossimi passaggi processuali

Il sequestro di un ingente quantitativo di materiale illecito rappresenta un passo fondamentale per il recupero di prove a carico degli imputati. Le autorità giudiziarie stanno valutando la gravità dei fatti emersi dalle perquisizioni, che coinvolgono la circolazione di contenuti su piattaforme ad alta sicurezza.

Le denunce presentate dagli operatori della Polizia Postale avvieranno il procedimento penale nei confronti dei tre arrestati e degli altri indagati. L'azione dimostrerà l'efficacia delle tecniche di infiltrazione in ambienti virtuali anonimi, garantendo che la giustizia possa intervenire nonostante gli sforzi dei criminali per proteggere la propria identità digitale.