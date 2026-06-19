Operazione Hydra: la scoperta della super mafia nel cuore economico dell'Italia

L'inchiesta Hydra della DDA di Milano svela l'esistenza di una 'super mafia', un'alleanza strutturata tra Cosa Nostra, 'ndrangheta e camorra che opera in Lombardia come una joint-venture criminale. Il processo evidenzia la trasformazione delle organizzazioni mafiose in entità economico-finanziarie, la collaborazione con i colletti bianchi e l'infiltrazione in settori come logistica, edilizia e servizi alle imprese. La lotta antimafia deve evolutione per contrastare questa nuova realtà.

L'inchiesta Hydra , nata dalla maxi-indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, segna un punto di svolta non solo giudiziario ma anche criminologico. Al centro dell'indagine vi è la presunta esistenza di una 'super mafia', ovvero un'alleanza strutturata tra esponenti di vertice di Cosa Nostra , 'ndrangheta e camorra operante nel cuore economico dell'Italia, la Lombardia .

Hydra segnala un'evoluzione radicale: la trasformazione delle mafie da fenomeni localizzati e connotati da storiche logiche territoriali in una compiuta realtà economico-finanziaria, già da tempo osservata dagli studiosi. È necessario abbandonare l'idea delle mafie come soggetti statici, chiusi in compartimenti stagni, oppure come 'rivali storici' destinati a scontrarsi prevalentemente nelle strade. Il processo, infatti, mette in luce la 'mafia dei mercati'.

La Lombardia, in particolare l'hinterland milanese, non è più soltanto terra di 'colonizzazione' o di infiltrazione strumentale, bensì il quartier generale di una vera e propria joint-venture criminale. La novità principale di Hydra non risiede nella mera coesistenza di più sigle mafiose sul territorio, ma nella nascita di un organo collegiale, una sorta di 'cupola moderna', in cui i vertici delle tre organizzazioni storiche cooperano per spartirsi appalti, riciclare denaro e gestire servizi finanziari illeciti, minimizzando i conflitti per ridurre l'esposizione e l'attenzione dello Stato.

In presenza di un'alleanza fluida, in cui i legami sono dettati dal profitto piuttosto che dai riti di affiliazione tradizionali, la prova del 'vincolo associativo' e della 'forza di intimidazione' comune diventa estremamente complessa per l'accusa. Si tratta di una sfida epocale per il diritto penale antimafia: adeguare la fattispecie legale alla liquidità operativa della criminalità organizzata contemporanea. I settori economici maggiormente colpiti dall'indagine sono quelli caratterizzati da alta densità di liquidità e da un rischio apparentemente inferiore.

In primo luogo, la logistica e i trasporti, comparti vitali per il Nord Italia, fortemente condizionati dalla presenza infiltrativa. Seguono l'edilizia e i meccanismi legati ai bonus fiscali, utilizzati per drenare risorse pubbliche, monetizzando crediti d'imposta inesistenti o comunque gonfiati. Ulteriormente, i servizi alle imprese, dalle pulizie alle cooperative di manodopera, funzionali allo sfruttamento del dumping sociale e all'aggiramento dell'evasione contributiva. L'alleanza operava come un'agenzia di servizi integrati.

Quando un imprenditore lombardo, in difficoltà finanziaria, aveva bisogno di liquidità oppure intendeva sottrarsi al fisco riducendo l'utile tramite fatture false, poteva rivolgersi a questa rete. In tale logica, le mafie unite non garantivano soltanto protezione o violenza: offrivano 'soluzioni di business'. È la metamorfosi definitiva, in cui la mafia assume i tratti dell'impresa e si propone come partner commerciale. Hydra evidenzia con forza anche il ruolo dei cosiddetti 'colletti bianchi'.

Senza l'area grigia dei professionisti, la 'mafia dei mercati' non avrebbe la stessa struttura e sostenibilità. Nel procedimento emergono commercialisti, consulenti fiscali, faccendieri e, talvolta, anche soggetti collocati ai margini del mondo bancario o istituzionale. Non si tratta di vittime di estorsione, ma di soggetti che operano come soci di affari. Nei rapporti di partnership, i boss tradizionali apportano il capitale, derivante dal traffico di droga o dalle estorsioni, e la capacità di pressione.

I colletti bianchi, invece, forniscono know-how tecnologico e normativo per schermare l'origine di quelle risorse, costituire società offshore all'estero e ripulire il denaro sporco. Ne deriva una sostanziale parità contrattuale, coerente con un modello operativo orientato al profitto. Permane, al Nord, l'illusione che la mafia sia un problema folkloristico, fatto di luoghi arroccati e ritualità di stampo tradizionale. Tali rappresentazioni risultano fuorvianti: la mafia va dove si trovano i soldi.

Il Nord Italia offre un tessuto economico estremamente ricco e, purtroppo, anche una platea ampia di imprenditori disposti a scendere a patti con il capitale mafioso per sopravvivere alla concorrenza o, semplicemente, per avidità. Finché la società civile e il mondo produttivo settentrionale non comprenderanno che accettare il denaro delle mafie significa compromettere il mercato libero e la democrazia, la battaglia antimafia resterà parziale.

La lezione più importante che il processo Hydra impone, anche per il futuro della lotta contro le mafie, è la necessità di cambiare paradigma. Non è possibile contrastare una criminalità transnazionale, digitale e confederata con strumenti progettati unicamente per il controllo del territorio rurale





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