Operazione internazionale sequestra il patrimonio di Messina Denaro: Arresti in Italia e all'estero

Un'operazione congiunta della Direzione distrettuale antimafia di Palermo e della Guardia di Finanza ha portato al sequestro di beni, società e capitali riconducibili al boss mafioso Matteo Messina Denaro, accumulati con il narcotraffico negli anni '80 e poi riciclati offshore. Indagini coordinate in più paesi e tre arresti. La morte del boss riapre il mistero sulle dimensioni reali del suo tesoro.

Un'importante operazione antimafia ha permesso di sequestrare un vasto patrimonio, tra cui beni, società e disponibilità finanziarie, riconducibile al boss Matteo Messina Denaro . L'operazione, condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo in collaborazione con la Guardia di Finanza, ha avuto una dimensione internazionale, coinvolgendo numerosi paesi.

Le indagini, coordinate dal procuratore Maurizio de Lucia e dall'aggiunto Vito Di Giorgio, si sono estese oltre i confini italiani, raggiungendo Andorra, Gibilterra, le isole Cayman, il Lussemburgo, la Svizzera, il Libano, il Principato di Monaco e la Spagna. In particolare, in Spagna le attività investigativa si sono concentrate nelle città di Malaga, Marbella, Benahavis e Puerto Banús.

Il patrimonio, accumulato originariamente negli anni Ottanta attraverso il narcotraffico, è stato successivamente reinvestito, anche tramite società offshore, aggravando il carattere mafioso dell'operazione. Al termine delle indagini, sono state arrestate tre persone. La morte del boss di Castelvetrano, avvenuta il 25 settembre 2023, ora solleva numerosi interrogativi riguardo all'entità effettiva del suo patrimonio e ai canali utilizzati per mantenerlo durante la latitanza, che gli ha permesso di sostenere spese mensili consistenti fino alla sua cattura a gennaio dello stesso anno.

La ricostruzione completa del patrimonio e la sua provenienza illecita rimangono quindi al centro dell'azione della magistratura, che cerca di tracciare ogni flusso finanziario collegato al clan mafioso





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