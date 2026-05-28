Operazione internazionale: sequestro di beni e società legate a Matteo Messina Denaro

La Direzione distrettuale antimafia di Palermo e il comando provinciale hanno coordinato un'operazione di respiro internazionale per sequestrare beni e società legate a Matteo Messina Denaro, il boss di Cosa Nostra trapanese.

Due spicci, l'intervista a Zerocalcare: Il posto fisso? Ci penso tutti i giorni. Oggi, a 40 anni, abbiamo bisogno dei genitori per accendere un mutuo.

Un tesoro per oltre duecento milioni di euro sarebbe stato accumulato negli anni grazie al narcotraffico gestito sotto l'egida del boss nel corso della sua lunga latitanza. Adesso per beni e società è scattato il sequestro e tre persone sono state arrestate. Si tratta di un'operazione di respiro internazionale, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo e condotta dai finanzieri del comando provinciale.

Oltre che in Italia, la finanza è entrata in azione all'estero in collaborazione con le forze dell'ordine locali: Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Libano, Principato di Monaco e Spagna (nelle città di Malaga, Marbella, Benahavis e Puerto Banùs). Gli inquirenti sono convinti di avere messo le mani su un imponente patrimonio 'frutto del reimpiego, anche attraverso società off shore, di ingenti capitali derivanti da attività di narcotraffico, prosperate - già a partire dagli anni '80 - sotto l'egida di cosa nostra trapanese e nell'interesse del suo stesso vertice, Matteo Messina Denaro'.

I dettagli dell'operazione saranno forniti nella giornata del 28 maggio nel corso di una conferenza stampa alla presenza del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo, e del procuratore della Repubblica di Palermo Maurizio de Lucia





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