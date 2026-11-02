Operazione Israele Hebron: Finita, Ritorno dei Civili e Sfollati

Conclusa l'operazione militare israeliana a Hebron dopo dieci giorni. Ritornano i palestinesi nelle case danneggiate mentre l'ONU stima oltre 3.000 sfollati. Analisi delle conseguenze e dei dettagli dell'intervento.

Il 2 novembre 2026, i residenti palestinesi hanno iniziato a fare ritorno nelle proprie abitazioni danneggiate a Hebron, nella Cisgiordania occupata, dopo la conclusione ufficiale di una massiccia operazione militare durata dieci giorni. L' esercito israeliano ha annunciato il ritiro delle truppe, segnando la fine di un'intensa campagna di sicurezza che ha segnato profondamente la vita della città storica e delle sue famiglie.

Conclusione Operazione e Ritiro Truppe

L'operazione è stata avviata su ordine del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in risposta all'attacco del 23 ottobre, durante il quale due militari israeliani furono uccisi da uomini armati palestinesi a un posto di blocco di Hebron. Entrambi gli assaltatori sono stati eliminati durante l'incidente iniziale. Le autorità militari israeliane, attraverso un funzionario anonimo, hanno dichiarato che il ritiro lunedì ha comportato perquisizioni approfondite in numerose località, la detenzione e l'interrogatorio di sospettati, e la confisca di quattro armi, giubbotti e altri equipaggiamenti militari.

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Trauma delle Famiglie e Detenzioni

Tamara Obeid ha descritto con dolore il momento in cui le forze israeliane hanno fatto irruzione nella sua casa il 23 ottobre, distruggendo la porta con esplosivi. Ha riferito che i soldati hanno puntato le armi contro la sua testa in camera da letto e ammanettato suo marito, mentre i bambini urlavano spaventati dal trauma dell'attacco. La sua testimonianza riflette l'orrore provato da molte famiglie che hanno subito incursioni immediate e violente da parte dell'esercito israeliano nella fase iniziale dell'operazione.

Sfollamenti e Distruzioni Strutturali

L'Organizzazione delle Nazioni Unite ha stimato che l'operazione abbia causato lo sfollamento di oltre 3.000 persone a Hebron. Il venerdì precedente al ritiro, l'esercito israeliano ha annunciato la demolizione delle case degli assaltatori, una delle quali situata a breve distanza dall'abitazione di Obeid. Secondo funzionari locali, sono state abbattute anche altre strutture, comprese botteghe, strade e fabbriche, sebbene l'entità esatta dei danni strutturali non risulti ancora del tutto chiara alla comunità internazionale.

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Contesto Geopolitico e Proteste Locali

La violenza nella Cisgiordania è significativamente aumentata dal attacco dell'7 ottobre 2023 di Hamas contro Israele e dall'ulteriore offensiva militare israeliana nella Striscia di Gaza. Hebron rimane un luogo sensibile dove centinaia di coloni ebraici convivono tra decine di migliaia di palestinesi, creando tensioni frequenti. L'operazione israeliana ha già provocato proteste da parte dei residenti palestinesi lo scorso settimana, evidenziando la profonda divisione e il disagio sociale presente nella regione occupata.

Prossimi Passi e Pulizia dei Rifiuti

Il lunedì successivo al ritiro, bulldozer sono stati impiegati per sgomberare macerie e barricate di terra, mentre lavoratori della protezione civile palestinese e forze di sicurezza si sono riuniti in strade disseminate di detriti. Le autorità hanno isolato l'ingresso di alcuni edifici mentre si procedeva alla bonifica delle aree colpite. Il ritorno dei civili nelle loro case, seppur danneggiate, rappresenta un primo passo verso la normalizzazione della vita quotidiana nella città, dopo un decennio di intensi conflitti e operazioni militari nella regione.