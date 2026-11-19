L'esercito israeliano conclude un'incursione corazzata per smantellare un tunnel di Hamas nella Striscia di Gaza centrale. Migliaia di civili fuggono mentre la tregua del 2025 è sotto pressione.

L'esercito israeliano ha dichiarato giovedì, 19 novembre 2026, di aver concluso con successo un'incursione corazzata nel cuore della Striscia di Gaza. L'obiettivo principale della missione era il demolimento di una struttura sotterranea sospettata di appartenere a Hamas. Questa operazione rappresenta l'evento militare di maggiore rilievo sul fronte terrestre oltrepassando la cosiddetta linea gialla del cessate il fuoco da quando la tregua ha interrotto i combattimenti su larga scala, avvenuta più di un anno fa.

Dettagli dell'Operazione Corazzata

Le Forze di Difesa Israeliane hanno pubblicato un messaggio sulla piattaforma social Facebook, indirizzato specificamente alla popolazione residente nella Striscia di Gaza. Nel comunicato, il comando militare ha confermato che le truppe hanno terminato un'attività operativa volta a distruggere le infrastrutture di Hamas. Dopo la conclusione delle operazioni, l'esercito ha dichiarato la riapertura al traffico veicolare della principale arteria stradale nord-sud, nota come Salahudeen road.

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La decisione di condurre questa incursione è stata motivata dalla necessità di eliminare una minaccia diretta per i soldati israeliani. Mercoledì, 18 novembre 2026, il comando militare aveva annunciato l'inizio di un'attività operativa mirata. In quel momento, truppe regolari e personale dei servizi di intelligence si erano spostati a ovest della linea gialla per individuare e smantellare il tunnel. Durante la fase preparatoria, l'esercito israeliano ha emesso avvisi specifici ai civili, ordinando loro di evitare tempestivamente la zona interessata dalle operazioni.

Posizioni delle Parti e Tensione Regionale

Le reazioni delle parti in conflitto hanno immediatamente evidenziato le profonde divisioni sulla stabilità del cessate il fuoco. Hamas ha accusato pubblicamente Israele di cercare attivamente di far saltare l'accordo di tregua mediato dagli Stati Uniti, firmato nell'ottobre 2025. Dal canto suo, il governo israeliano ha sostenuto che il gruppo islamista si sta riorganizzando e riarmando segretamente, giustificando così la necessità di azioni preventive. Un organismo internazionale, sostenuto dagli Stati Uniti e incaricato di supervisionare l'applicazione della tregua, ha dichiarato che sia Israele che i militanti di Hamas non stanno rispettivamente adempiendo ai propri impegni per porre fine alle ostilità.

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La situazione sulla terra rimane altamente critica e pericolosa per i residenti locali. I residenti hanno riferito che, anche dopo la chiusura dell'incursione, la zona della Salahudeen rimane insicura. Sporadici spari sono stati uditi nella zona giovedì, costringendo veicoli e pedoni a mantenere una distanza di sicurezza. Riprese video diffuse sui social media, sebbene non verificate immediatamente da Reuters, mostravano cumuli di sabbia sulla carreggiata e danni significativi ai rifugi temporanei nell'area dove i carri armati avevano operato.

Impatto Civili e Prospettive Future

L'impatto umanitario di queste mosse militari è stato immediato e severo. Le famiglie palestinesi, molte delle quali sfollate più volte sin dall'inizio della guerra nel 2023, sono fuggite in massa il giorno precedente al termine dell'operazione. I civili hanno caricato i propri beni su biciclette, sedie a rotelle, motociclette e veicoli, cercando di lasciare l'area il più rapidamente possibile. L'ufficio dei media del governo gestito da Hamas ha stimato che circa 6.000 persone abbiano abbandonato la zona durante l'incursione, aggravando la già critica situazione dei displaced persons.

Attualmente, quasi tutti i residenti di Gaza, per un totale di oltre 2 milioni di persone, sono confinati in circa un terzo del territorio costiero. La maggior parte vive in tende di fortuna o in edifici danneggiati sotto il controllo di Hamas. Al contrario, le forze israeliane hanno largamente raso al suolo e depopolato i due terzi della Striscia che continuano a occupare. Il bilancio umano rimane altissimo: più di 74.000 persone sono morte nella campagna militare lanciata da Israele dopo l'attacco dell'7 ottobre 2023 che causò circa 1.200 vittime in Israele. Dall'entrata in vigore del cessate il fuoco, le autorità sanitarie di Gaza riportano almeno 1.600 morti tra i palestinesi, mentre l'esercito israeliano conferma 5 soldati uccisi nei combattimenti.