Il chirurgo Nicholas DiNubile analizza l'intervento al ginocchio di Jannik Sinner. Il rientro alle competizioni potrebbe richiedere più di novanta giorni per evitare rotture.

Il tennista italiano Jannik Sinner, attuale numero uno del circuito, ha trascorso i primi giorni di recupero nella sua abitazione a Sesto, in Italia, dopo il ritorno dalla clinica di Turku in Finlandia dove è stato operato. Il rientro è avvenuto il 25 novembre con un volo privato atterrato a Bolzano, dove il campione è stato accolto dal fratello Mark, dal padre Hanspeter e da altri membri dello staff tecnico. La sua priorità rimane il riposo e l'osservazione delle prime nevicate sulle piste dell'alta Pusteria, lontano dai riflettori.

Analisi Medica e Rischi del Recupero

Il chirurgo ortopedico Nicholas DiNubile ha chiarito che l'intervento eseguito su Sinner è tecnicamente considerato una procedura minore. L'operazione consisteva nell'allungamento della fascia ileotibiale attraverso una piccola incisione chirurgica. Il medico ha spiegato che la sindrome del tennista causava un tendine ITB troppo teso, il quale sfregava contro il bordo esterno del femore, generando infiammazione e borsite subcutanea.

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La strategia chirurgica ha incluso non solo l'allungamento del tessuto, ma anche la rimozione di eventuali tessuti irritanti correlati a infiammazione cronica. DiNubile sottolinea che, sebbene il quadro clinico sia gestibile, il processo di guarigione richiede cautela estrema. I tendini presentano un apporto ematico limitato, rendendo la cicatrizzazione significativamente più lenta rispetto ad altri tipi di tessuti biologici.

L'Importanza della Fase di Riabilitazione

Secondo le stime di Nicholas DiNubile, il periodo standard di convalescenza oscilla tra due e tre mesi. Tuttavia, l'esperto avverte che questo timeframe potrebbe non essere sufficiente per un ritorno completo alle competizioni di alto livello. La fase iniziale di recupero è rapida, ma l'introduzione precoce di carichi significativi comporta rischi elevati per la riparazione chirurgica.

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DiNubile consiglia di non applicare alcun carico pesante sul tendine per almeno otto settimane. Solo dopo questo periodo di tutela, il paziente potrebbe iniziare ad incrementare gradualmente le attività di corsa e i movimenti laterali. Uno staff cautelativo potrebbe persino optare per attendere fino a dodici settimane prima di autorizzare attività di livello superiore, estendendo potenzialmente il rientro oltre i tre mesi iniziali.

Posizione Ufficiale e Statistiche di Successo

Lalle Lempainen, chirurgo che ha eseguito l'intervento nella clinica finlandese, ha confermato tramite i social network che l'operazione è andata a buon fine. Ha dichiarato che la priorità assoluta è garantire una guarigione sicura, puntando a un ritorno al vertice del tennis professionistico. Il focus si è ora spostato su un processo di riabilitazione attentamente pianificato e individualizzato per il campione italiano.

Nicholas DiNubile conclude con dati incoraggianti sul piano statistico. I tassi di successo per l'allungamento dell'ITB superano l'ottanta per cento, anche tra gli atleti di elite. Questa percentuale conferma l'efficacia dell'intervento e la capacità degli sportivi di tornare a esprimere prestazioni massime, pur richiedendo una pazienza clinica rigorosa nella fase post-operatoria.