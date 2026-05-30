Operazione nazionale: oltre 1.300 arresti, 0,5 tonnellate di droga e 111 armi sequestrate

Una vasta operazione delle squadre mobili ha colto un network di spaccio e di porto abusivo di armi in tutta Italia, con più di 1.300 arresti, 2 358 denunce e il sequestro di oltre mezzo tonnellata di stupefacenti e 111 armi, comprese armi da fuoco e bianche.

Un'operazione di polizia di portata nazionale, coordinata dal Servizio Centrale Operativo e dalle Squadre Mobili, ha chiuso un vasto network di spaccio di sostanze stupefacenti e di porto abusivo di armi in tutta Italia.

Nell'arco di diversi giorni, gli investigatori, supportati dal Reparto Prevenzione Crimine e da uffici delle Questure, hanno effettuato controlli intensivi negli ambienti più sensibili, in particolare nei quartieri urbani e nelle vicinanze di locali notturni, dove il consumo di droga risulta più elevato. L'attività ha portato all'arresto di oltre 1 300 persone, tra cui 15 665 minorenni individuati tra le 297 071 persone rilevate, e a 2 358 denunce a piede libero, 142 delle quali relative a reati compiuti da minori.

Gli interventi hanno permesso di sequestrare più di mezzo tonnellata di stupefacenti, tra cui 48 kg di cocaina, 379 kg di cannabinoidi e 7 kg di eroina, oltre a un fucile d'assalto, numerose armi da fuoco, un giubbotto antiproiettile e una consistente scorta di munizioni. Parallelamente, è stato posto particolare accento sul contrasto al porto di armi bianche, con il sequestro di taglierini, tirapugni, taser, sfollagenti telescopici, fionde, machete, sciabole e accette, oggetti spesso impiegati da giovani in contesti di risse e aggressioni.

L'intervento ha avuto anche una valenza preventiva, poiché le autorità hanno mirato a rafforzare il controllo in zone dove la presenza di droghe e di armi può alimentare dinamiche di violenza, anche tra minori. La collaborazione tra le diverse unità operative ha permesso di tracciare una rete di distribuzione capillare, identificando punti nodali di approvvigionamento e canali di vendita.

Grazie alle indagini, è stato possibile intervenire tempestivamente su singoli individui coinvolti sia nel traffico di stupefacenti sia nel possesso illegale di armi, evitando potenziali escalation violente. La presenza di armi da guerra e di un fucile d'assalto ha evidenziato la pericolosità di alcune delle reti investigative, sottolineando l'importanza di un coordinamento nazionale capace di intervenire in modo rapido ed efficace.

Le autorità hanno sottolineato che l'operazione non si limita all'aspetto repressivo, ma mira anche a una strategia di prevenzione a lungo termine. In particolare, è stato evidenziato il ruolo cruciale della denuncia da parte di cittadini e della collaborazione delle istituzioni scolastiche, per individuare precocemente i giovani a rischio di coinvolgimento in attività illecite.

La polizia ha invitato la popolazione a segnalare comportamenti sospetti e a collaborare con le forze dell'ordine, affinché le misure di sicurezza possano essere mantenute e potenziate. L'intervento, dal carattere decisivo e di ampio respiro, rappresenta un segnale forte di impegno dello Stato nel contrastare il traffico di droga e il possesso illegale di armi, contribuendo a garantire maggiore sicurezza nelle comunità italiane





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