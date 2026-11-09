Operazione Overload: Russia e MAGA sfruttano le rivolte in Francia

Report UE rivela come una rete russa segreta e attori israeliani-MAGA abbiano diffuso narrazioni ostili durante le rivolte francesi per dividere l'Europa e indebolire i governi locali.

Un'inchiesta interna dell' Unione Europea ha rivelato che una rete russa segreta, identificata come " Operazione Overload", ha cercato sistematicamente di sfruttare i recenti disordini avvenuti in Francia. L'obiettivo principale di questa operazione era blameare il governo francese sulla gestione dell'immigrazione incontrollata, ritraendo le autorità nazionali come incapaci di mantenere l'ordine pubblico.

La strategia di Operation Overload

Secondo una valutazione dettagliata vista da Reuters, la campagna ha avuto inizio a settembre 2023 ma ha intensificato le sue attività tra il 7 e il 21 ottobre. Gli esperti di disinformazione del servizio diplomatico UE hanno documentato come la rete russa diffondesse video che impersonavano testate giornalistiche occidentali per ingannare il pubblico francese. Questi contenuti includevano accuse false secondo cui i migranti avevano violentato i manifestanti o che attacchi terroristici fossero imminenti.

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Lo scopo strategico di Mosca, come indicato nei documenti riservati, era duplice. Da un lato, si cercava di dipingere la leadership francese come debole e sempre più autoritaria. Dall'altro, l'operazione mirava a minare il sostegno europeo all'Ucraina, alimentando la narrazione secondo cui i governi europei prioritizzano il conflitto ucraino rispetto ai problemi domestici. L'Istituto per il Dialogo Strategico, un think tank britannico, ha definito questa operazione persistente e ad alto volume, caratterizzata dall'uso di tecnologie AI per clonare voci di esperti e falsificare titoli di giornali.

Il ruolo dei network MAGA e israeliani

Mentre la Russia operava in modo covert, un'analisi separata compilata dal Ministero degli Esteri francese ha evidenziato un coinvolgimento massiccio da parte di attori legati agli Stati Uniti e a Israele. I report mostrano che account collegati al movimento MAGA e a funzionari israeliani hanno promosso narrazioni ostili, collegando le rivolte al radicalismo islamico e alla migrazione illegale.

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I numeri condivisi nel rapporto francese sono significativi e illustrano l'enorme portata della manipolazione informativa. Tra il 16 e il 18 ottobre, i dieci post più visualizzati su X da sfere pro-russe hanno ottenuto 2,8 milioni di visualizzazioni. Questa cifra è stata però eclissata da quelle delle reti MAGA e israeliane, che hanno raggiunto rispettivamente oltre 49 milioni e 35 milioni di visualizzazioni nello stesso arco di tempo.

Reazioni ufficiali e contesto politico

Il Ministero degli Esteri russo non ha risposto alle richieste di commento, nonostante Maria Zakharova aveva precedentemente respinto le accuse di interferenza nelle elezioni del 2027. Dal canto suo, il governo francese ha cercato di distinguere tra interferenza diretta e manipolazione mediatica. Il presidente Emmanuel Macron ha dichiarato il 21 ottobre che non vi erano prove di una diretta ingerenza straniera nell'organizzare le proteste, ma ha confermato l'esistenza di una "manipolazione straniera delle informazioni".

Le rivolte scoppiate lo scorso mese, originate da proteste contro i costi della vita e il declino dei servizi pubblici, hanno rappresentato una delle violenze più gravi degli ultimi decenni in Francia. Gli analisti sostengono che questi eventi offrono opportunità uniche per alimentare la paura e la divisione, influenzando le percezioni pubbliche in vista di future elezioni.

Impatto sul panorama democratico europeo

Secondo Elina Treyger, scienziata politica senior presso il think tank RAND Corporation, queste campagne costituiscono una "competizione narrativa" a lenta combustione. Il loro effetto cumulativo è quello di alimentare un contraccolpo contro l'immigrazione, spingendo gli elettori europei verso estremi politici.

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La sovrapposizione di queste diverse reti disinformation evidenzia come le democrazie occidentali siano sotto attacco da multiple fonti esterne. Mentre la Russia cerca di minare la coesione europea e il sostegno a Kiev, gli attori MAGA e israeliani sembrano concentrarsi sul radicalizzazione dei dibattiti interni. Questa convergenza di interessi opposti crea un ambiente informativo frammentato, dove la verità fattuale viene spesso sopraffatta da narrative polarizzanti progettate per destabilizzare le istituzioni nazionali.