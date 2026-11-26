La Polizia Postale ha smantellato una rete di pedopornografia in Campania. Due arresti e tre denunce per diffusione di materiale abusi su minori.

Le forze dell'ordine hanno arrestato due persone e sporto tre denunce nell'ambito di un'operazione di contrasto alla pedopornografia, condotta nella regione Campania. L'azione investigativa, finalizzata a intercettare e smascherare gli operatori che diffondevano materiale illegale, ha portato all'identificazione di individui che utilizzavano il web per scambiare video e foto di abusi sessuali ai danni di bambini.

Dettaglio Operativo della Polizia Postale

Il coordinamento generale dell'operazione è stato assegnato dalla Procura di Salerno, con l'esecuzione operativa affidata agli specialisti della sezione operativa per la sicurezza cibernetica. L'unità operativa è stata supportata dal coordinamento centrale fornito dal Cncpo, il comando del servizio di polizia postale e per la sicurezza cibernetica con sede a Roma, garantendo una strategia investigativa integrata a livello nazionale. L'iniziativa è stata lanciata ufficialmente nel mese di gennaio dello scorso anno, segnando l'avvio di un'indagine approfondita sui flussi illeciti di dati.

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Tecniche Infiltrazione e Anonimato Digitale

Per penetrare nelle reti illegali, gli investigatori hanno operato come poliziotti sotto copertura, infiltrandosi in ambienti online specifici. Gli ambiti criminali investigati si presentavano come contesti particolarmente chiusi e riservati, dove gli utenti adottavano elevate misure di protezione per mantenere l'anonimato. Le strutture di queste piattaforme erano caratterizzate dall'uso di sofisticate tecniche digitali, progettate appositamente per eludere i sistemi di identificazione e tracciamento degli utenti, ostacolando il lavoro delle forze dell'ordine.

Individuazione Piattaforme e Monitoraggio File

Durante il corso delle indagini telematiche, gli agenti sono riusciti a individuare e monitorare con successo diverse piattaforme digitali. Questi servizi web erano utilizzati attivamente per il caricamento, la conservazione e la successiva condivisione di migliaia di file contenenti materiale pedopornografico. Il flusso di dati analizzato dagli investigatori includeva una vasta quantità di documenti digitali che violavano le norme sulla tutela dei minori, rendendo necessaria l'azione di sequestro e analisi forense.

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Profilazione Sospetti e Identificazione

Le autorità giudicanti hanno sottolineato come gli individui coinvolti negli scambi di materiale illecito apparissero come figure insospettabili nella vita quotidiana. Tra gli indagati figurano principalmente professionisti irreprensibili e padri di famiglia, persone che nascondono dietro una facciata di normalità le proprie attività criminali online. Il range anagrafico dei soggetti incriminati è piuttosto ampio, estendendosi da un minimo di 40 anni fino a un massimo di 78 anni, dimostrando come questo fenomeno non sia limitato a una sola fascia di età.

Sequestri Digitali e Contenuti Reperiti

A seguito delle perquisizioni effettuate nelle abitazioni degli indagati, le forze dell'ordine hanno effettuato il sequestro dei dispositivi informatici utilizzati per commettere i reati. Sono state inoltre identificate e recuperate le specifiche applicazioni software impiegate per caricare e condividere il materiale pedopornografico. Le indagini hanno portato alla luce la presenza di immagini e video estremamente gravi, che raffigurano abusi sessuali commessi ai danni di bambini in tenerissima età, configurando fattispecie di reato di gravissima intensità.