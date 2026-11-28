Sparatoria a Cavarzere durante operazione anti-crimine. Muore un ricercato, Ervis Murra evade. Dettagli su condanne e rapine.

Un'operazione delle forze dell'ordine nella zona di Cavarzere, provincia di Venezia, ha precipitato in una situazione di estrema pericolosità giovedì pomeriggio, venerdì 27 novembre. Gli agenti della Polizia di Stato, provenienti dalla Campania, erano intervenuti per eseguire due mandati di arresto nei confronti di latitanti rintracciati all'interno di un casolare isolato nelle campagne a sud della laguna.

Dettaglio Operazione Cavarzere e Sparatoria

L'interrogativo principale su quanto accaduto deriva dal contatto a fuoco scoppiato quando gli ufficiali si apprestavano a procedere con i sequestri personali. Durante l'azione, tre individui si trovavano nella struttura rurale. Lo scontro a fuoco ha avuto esito tragico per una delle persone coinvolte: uno dei due destinatari dei provvedimenti cautelari per reati contro il patrimonio ha trovato la morte nello scontro con le autorità.

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La dinamica del conflitto ha permesso ad altri due soggetti presenti di reagire. Mentre un terzo uomo, compagno di sventura, è stato immediatamente arrestato sul posto e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria, un quarto individuo è riuscito a sfuggire al cordone di sicurezza. La fuga è avvenuta nei campi circostanti la casa isolata, rendendo necessaria una vasta operazione di search and rescue nella zona rurale.

Identificazione Ervis Murra e Storia Criminale

Il fuggitivo identificato dalle indagini è Ervis Murra, un cittadino nato in Albania il 29 aprile 1989. La sua fiche giudiziaria presso le forze dell'ordine italiane e internazionali è lunga e complessa. Murra è ricercato da tempo per una serie di重 delitti tra cui furti aggravati, rapine a mano armata, estorsioni e ricettazione. Le attività illecite sarebbero state condotte nell'arco degli ultimi quindici anni.

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La notorietà del criminale è cresciuta notevolmente dopo l'evento di giugno 2025. A quel tempo, Ervis Murra si trovava a Napoli durante un controllo di routine. La situazione è degenerata in una violenta colluttazione con alcuni agenti di polizia. In quell'occasione, il latitante è riuscito a dileguarsi, approfittando del caos creato dallo scontro fisico. All'epoca, la sua fuga ha scatenato una caccia all'uomo durata tre anni.

Condanne Precedenti e Modalità Criminali

Le indagini rivelano un profilo criminale strutturato e pericoloso. Nel giugno 2025, Murra era ricercato perché già condannato a sette anni di detenzione per rapina. Prima di questa condanna, la sua storia giudiziaria aveva già visto episodi di gravità simile. Nel 2020, è stato arrestato in Albania grazie a un mandato di ricerca internazionale. Tale mandato era conseguenza di una condanna a cinque anni emessa nel settembre 2017 a Perugia.

Le pene inflitte a Ervis Murra riguardano associazioni finalizzate alla rapina con l'uso di armi, estorsioni sistematiche e ricettazione. La sua specializzazione criminale prevede l'uso della forza bruta e della intimidazione fisica. Un caso emblematico risale al 2014 a Perugia, dove insieme a complici ha invaso la casa di privati cittadini.

Minacce e Rapine Violente

Nel caso del 2014, i malviventi minacciarono i proprietari della residenza con armi da fuoco e torce elettriche puntate direttamente ai volti. Le testimonianze riportano minacce specifiche, tra cui la frase 'Bastardo italiano, apri la cassaforte'. Questa intimidazione ha portato alla consegna di contanti, gioielli e le chiavi dei veicoli di proprietà delle vittime.

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Un altro episodio significativo si è verificato nel 2018 a Santa Maria Capua Vetere. Qui, Ervis Murra è finito sotto processo per tentata rapina a un distributore di benzina. La sua attività criminale non si limita alle grandi città, ma coinvolge anche zone rurali e aziende agricole.

Arresti Precedenti in Area Campana

Due anni prima della rapina del distributore, nel 2016, Ervis Murra era stato arrestato per reati commessi ai danni di imprenditori agricoli nell'area di Mondragone. Questi precedenti dimostrano una tendenza a colpire il settore primario e le aziende familiari. La fuga avvenuta venerdì 27 novembre a Cavarzere completa un ciclo di elusione della giustizia che dura da anni.

Al momento, le forze dell'ordine stanno coordinando le ricerche per individuare il latitante Ervis Murra. La morte del complice e l'arresto di un terzo uomo non interrompono le indagini, ma spostano il focus sulla cattura dell'ultimo fuggitivo. La Questura di Venezia ha confermato la gravità della situazione e l'impegno delle forze di polizia per il rientro in cella del ricercato.