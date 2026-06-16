Operazione Puškin: condannati a Parigi i ladri di libri rari. Resta il mistero sui mandanti

Il tribunale di Parigi ha condannato sei georgiani per il furto di preziosi volumi di letteratura russa da biblioteche europee. Le pene vanno da 18 mesi con sospensione a 7 anni di carcere. L'indagine ha svelato una rete organizzata, ma il movente e i mandanti restano un enigma.

Per mesi si sono mossi tra le grandi biblioteche europee con discrezione. Chiedevano di consultare rare edizioni della letteratura russa dell'Ottocento, sfogliavano i volumi, prendevano appunti, fotografavano rilegature e dettagli.

Poi sparivano. E quando i bibliotecari tornavano a controllare, era già troppo tardi: i libri originali erano stati sostituiti con copie quasi perfette. Ora il tribunale penale di Parigi ha condannato sei cittadini georgiani nell'ambito della cosiddetta Operazione Puškin, una delle più vaste indagini europee sul traffico di libri antichi degli ultimi decenni. Le pene vanno da diciotto mesi con sospensione condizionale fino a sette anni di carcere.

I giudici hanno riconosciuto l'esistenza di una rete organizzata responsabile di furti e tentati furti ai danni di biblioteche francesi, collegata a un più ampio saccheggio che tra il 2022 e il 2023 avrebbe portato alla scomparsa di circa 170 volumi rari da istituzioni culturali di nove Paesi europei, dalla Svizzera alla Finlandia. La sentenza, però, chiarisce soltanto una parte della storia.

Perché se oggi sappiamo chi ha materialmente sottratto quei libri, continuiamo a non sapere con certezza perché e per conto di chi lo abbia fatto. Colpisce, d'altronde, la straordinaria selettività dei bersagli: nel mirino dei trafugatori sono finite opere di Michail Jur'evič Lermontov, Evgenij Abramovič Baratynskij, Nikolaj Gogol', Fëdor Dostoevskij, ma soprattutto di Aleksandr Sergeevič Puškin. Una scelta che difficilmente può essere considerata casuale.

Puškin, infatti, è considerato il padre della letteratura moderna russa, è insieme poeta, simbolo identitario e figura fondativa dell'immaginario nazionale. A questo va aggiunto che, già nei primi mesi dell'indagine, gli inquirenti hanno scartato l'ipotesi di ladruncoli occasionali e postulato che la catena di furti potesse essere ricondotta a una strategia sponsorizzata dal Cremlino. Già prima dell'offensiva contro Kiev, ricordano gli investigatori, il governo russo aveva utilizzato il recupero di opere d'arte e testi antichi come strumento di propaganda nazionalista.

In un clima di tensioni geopolitiche, il furto mirato di opere di autori simbolo della cultura russa potrebbe essere interpretato come un modo per sobillare gli istinti nazionalisti di una parte della popolazione mentre il Paese si ritrova isolato a livello internazionale. Naturalmente, nulla di tutto questo costituisce una prova. Le autorità non hanno individuato tracce che colleghino l'operazione a mandanti governativi o statali.

Intanto, però, molti elementi fanno pensare a un circuito di vendita collegato a collezionisti e case d'asta russe. Europol aveva già segnalato che alcuni volumi trafugati erano comparsi sul mercato di Mosca, rendendone particolarmente difficile il recupero. Tra i casi emersi durante l'inchiesta figura quello della casa d'aste Litfond, che nel 2024 avrebbe messo in vendita un esemplare de Il prigioniero del Caucaso di Puškin compatibile con uno dei volumi scomparsi dalla Biblioteca Nazionale di Francia.

La società ha sempre sostenuto di poter documentare una provenienza lecita dell'opera. Insomma, quelle rarità erano semplicemente destinate a ricchi collezionisti? Oppure la cosiddetta Banda Puškin stava cercando di riportare a Mosca opere considerate parte del patrimonio nazionale? La sentenza di Parigi chiude il primo capitolo giudiziario della vicenda, ma non scioglie l'enigma che l'ha resa così affascinante.

Il dibattito sulla reale destinazione dei libri rubati resta aperto, mentre le biblioteche europee cercano di rafforzare le misure di sicurezza per proteggere i propri tesori letterari da future incursioni





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