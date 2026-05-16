Operazione straordinaria dei carabinieri: blitz sulle piazze di spaccio e controlli nelle zone della Capitale

Un'operazione straordinaria dei carabinieri del comando provinciale di Roma è in corso nei quartieri del Quarticciolo e di Tor Bella Monaca, due aree della Capitale da tempo nel mirino delle forze dell'ordine per il controllo dello spaccio di droga e la promozione della sicurezza e della vivibilità per i residenti. Circa 100 militari, supportati da unità cinofile antidroga, un elicottero, droni e personale delle Api (Aliquote di primo intervento) si mobilitano in queste aree per effettuare controlli mirati e verificare la regolarità delle occupazioni degli alloggi di edilizia popolare. In parallelo, vengono monitorate le cosiddette piazze di spaccio attraverso un'intensa attività informativa e investigativa

Un' operazione straordinaria dei carabinieri del comando provinciale di Roma è in corso nei quartieri del Quarticciolo e di Tor Bella Monaca , due aree della Capitale da tempo nel mirino delle forze dell'ordine per il contrasto allo spaccio di droga e il recupero di condizioni di sicurezza e vivibilità per i residenti.

Sulla scena sono impegnati circa 100 militari, supportati da unità cinofile antidroga, un elicottero, droni e personale delle Api (Aliquote di primo intervento). L'intervento è coordinato e prevede posti di blocco, perquisizioni mirate e controlli su veicoli e persone. In parallelo vengono monitorate le cosiddette piazze di spaccio, con un'intensa attività informativa e investigativa. Sono in corso anche accertamenti sulla regolarità delle occupazioni degli alloggi di edilizia popolare, per contrastare i reati connessi.

Gli effetti del crack dietro gli stupri di Hydara la zombieland del Quarticciolo resta una polveriera L'operazione rientra in un piano di azione continuativo concordato tra le forze dell'ordine, in linea con le indicazioni del prefetto di Roma Lamberto Giannini e condiviso in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. L'obiettivo è "colpire le reti criminali radicate sul territorio, limitare la capacità operativa dei gruppi dediti allo smercio di droga e rafforzare la percezione di sicurezza dei residenti".

Il dispositivo resterà attivo per l'intera giornata, con aggiornamenti operativi previsti nelle prossime ore





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