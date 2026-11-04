Operazione Sweet Strip: Arresti per pedopornografia online e giochi erotici

La Polizia Postale ha smantellato la rete "Sweet Strip" che sfruttava minori tramite giochi erotici online. Sette arresti e 23 denunce per produzione e vendita di materiale illegale.

L'operazione di contrasto alla produzione e divulgazione di materiale pedopornografico denominata " Sweet Strip" ha portato all'arresto di sette persone e all'esecuzione di ventitré denuncie in stato di libertà in tutto il territorio nazionale. L'indagine, condotta dalla Polizia Postale su larga scala, ha smascherato una complessa rete criminale che adescava minori attraverso piattaforme di messaggistica e giochi online a contenuto esplicito. Due dei soggetti sotto indagine risultano essere minorenni, evidenziando la gravità e la permeabilità del fenomeno nelle fasce d'età più vulnerabili.

Meccanismo del gioco erotico Omegle

Le indagini sono iniziate grazie alla denuncia di una madre la cui figlia, di età inferiore ai quattordici anni, era stata adescata su una nota piattaforma di messaggistica istantanea da un adulto. L'aggressore aveva indotto la ragazzina a partecipare a un gioco erotico denominato "Omegle Game", un'attività che consisteva in una serie di sfide a contenuto sessualmente esplicito. L'adulto assegnava un punteggio specifico alle performance della vittima, creando un sistema di gamification dell'abuso.

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Le regole del gioco erano strutturate in modo da escalare gradualmente nella brutalità delle richieste. Togliere la maglietta valeva cinque punti, mentre sfilare la biancheria interna comportava dieci punti. Il massimo era fissato a cinquanta punti per atti di autoerotismo, incentivando le vittime a compiere gesti sempre più espliciti per ottenere un punteggio alto. Questa dinamica trasformava l'abuso in una competizione artificiale, sfruttando la vulnerabilità psicologica delle adolescenti.

Risultati dell'operazione Sweet Strip

L'operazione ha portato al sequestro di centinaia di gigabyte di video contenenti violenti abusi su minori e a confisca di sessanta supporti informatici. In una perquisizione domiciliare a Roma sono stati trovati anche ottantanove grammi di marijuana nella casa di uno degli arrestati. I poliziotti hanno identificato quattro persone che avrebbero materialmente creato e organizzato le chat, coordinando la diffusione del materiale illegale.

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Nel canale di messaggistica sono stati recuperati numerosi filmati realizzati tramite registrazione dello schermo, che ritraevano videochiamate effettuate ad hoc. Ad assistere agli "spettacoli" erano utenti accreditati a chattare, sia tramite testo sia video, con sconosciuti adulti abbinati casualmente. La partecipazione al gioco richiedeva il pagamento di un link di invito, effettuato tramite metodi di pagamento elettronici o criptovalute, garantendo anonimato e tracciabilità finanziaria ridotta per gli autori.

La rete di diffusione Lumaca

La Polizia Postale ha concentrato l'attenzione su un particolare canale a pagamento denominato "Lumaca", dove sono state individuate trenta persone dedite alla diffusione di materiale pedopornografico. Questa struttura permetteva lo scambio di contenuti illeciti da chat a chat, moltiplicando il danno alle vittime e ampliando la cerchia degli sfruttatori. La complessità della rete ha richiesto un'analisi approfondita dei flussi di comunicazione e dei transazioni finanziarie.

Impatto sociale e futuro delle indagini

La scoperta di questa rete evidenzia la crescente sofisticazione dei metodi di adescamento online e la necessità di un monitoraggio costante da parte delle autorità preposte. L'operazione Sweet Strip rappresenta un passo significativo nella lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori in ambiente digitale. Le indagini continuano per identificare tutti i soggetti coinvolti e prevenire ulteriori reati. La collaborazione tra le varie forze di polizia è risultata fondamentale per il successo dell'operazione e per garantire giustizia alle vittime.