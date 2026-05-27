Operazioni di disinfestazione: la ASL raccomanda precauzioni alla popolazione

La ASL ha ordinato il divieto di accesso pedonale nelle aree soggette a trattamenti per la prevenzione del rischio sanitario. Si consiglia alla popolazione di evitare le zone durante le operazioni, di non parcheggiare nelle vicinanze e di tenere chiuse porte e finestre.

Le operazioni, organizzate in orario serale e notturno, rientrano nelle attività di prevenzione e controllo del rischio sanitario. Per ragioni di sicurezza è stato previsto il divieto di accesso pedonale nelle aree interessate dai trattamenti, con apposita segnaletica informativa predisposta sul posto.

In via precauzionale, la Asl raccomanda alla popolazione di evitare la permanenza nelle zone trattate durante le operazioni, di non parcheggiare nei pressi delle aree coinvolte e di mantenere chiuse porte e finestre durante le fasi di intervento





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