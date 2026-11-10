Opinione pubblica italiana e nuove minacce globali: il risveglio mancato

Un editoriale sul mancato risveglio dell'opinione pubblica italiana di fronte alle nuove minacce globali, tra guerra, pacifismo e interesse nazionale.

In un editoriale dal titolo La realtà e la fine delle illusioni, l'autore sostiene che l' opinione pubblica italiana, in gran parte dei Paesi occidentali e in particolare in Italia, non riesce a mettere a fuoco il momento storico che stiamo attraversando. Secondo la sua analisi, la fine del mondo di ieri è un processo già in corso, e la maggioranza degli italiani non ne ha ancora preso piena consapevolezza.

Il testo individua come trigger un insieme di fattori: il drammatico mutamento della distribuzione del potere economico e militare a livello planetario, l'indebolimento della potenza americana, l'aggressività di antiche e meno antiche autocrazie e la diffusione dei dispositivi elettronici e dell'intelligenza artificiale nella vita quotidiana. Tutti questi elementi, nella lettura proposta, creano per le società occidentali una situazione di crescente pericolo.

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Il ritorno della guerra e le minacce alle democrazie

Secondo l'autore, la guerra è tornata a far parte della realtà europea e occidentale, dopo essere stata considerata superata per sempre. Il testo sostiene che sempre più spesso siamo costretti a prendere atto che nel mondo esistono Stati che non nutrono simpatia verso l'Occidente e che si propongono di danneggiarlo.

Il commento osserva che i regimi democratici hanno punti deboli strutturali, perché esitano nelle decisioni, perdono tempo in lunghe discussioni e sono spesso tentati da soluzioni di compromesso. Quando l'opinione pubblica si convince di qualcosa, sostiene l'autore, nessuno è più in grado di farle cambiare idea.

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Il pacifismo come ideologia nazionale italiana

L'autore afferma che in Italia il pacifismo è diventato la vera ideologia nazionale, cioè qualcosa di diverso dalla pace. Secondo questa lettura, memoria storica e suggestione ideologica avrebbero cancellato dal senso comune degli italiani interi pezzi di realtà, in particolare quelli legati al conflitto tra Stati.

Il testo attribuisce questo processo di rimozione al consenso quasi plebiscitario di cui avrebbe goduto presso scuola, media, cinema e produzione artistica e intellettuale. Nel commento, la difficoltà della politica si manifesta ogni volta che il governo, e in particolare il ministro della Difesa Crosetto, cerca di spiegare come stanno realmente le cose.

Come esempio, l'editoriale cita il recente abbandono del neutralismo da parte di Svezia e Finlandia, che hanno deciso di aderire alla Nato. Il testo domanda se si possa credere che svedesi e finlandesi amino e desiderino la pace meno degli italiani, una domanda che l'autore considera retorica.

Il commento richiama anche la storica ambiguità della sinistra italiana, che dopo decenni di propaganda anti-Usa e anti-Nato avrebbe ammesso senza autocritica di sentirsi più sicura sotto l'ombrello dell'Alleanza atlantica. Viene criticata anche una predicazione cattolica che, secondo il testo, renderebbe difficile distinguere con nettezza tra aggressori e aggrediti.

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Interesse nazionale e rischi concreti per l'Italia

Per l'autore, la vera assenza nell'atteggiamento dell'opinione pubblica italiana è l'idea di interesse nazionale, intesa come consapevolezza che siamo tutti sulla stessa barca. Il testo sostiene che il dibattito pubblico dovrebbe partire da questo principio elementare, condiviso da chi abita la Penisola.

Il commento elenca alcuni casi concreti che, secondo l'autore, toccano direttamente gli interessi di tutti: il controllo cinese del porto di Trieste, la riservatezza delle comunicazioni della presidente del Consiglio e la possibilità che navi con bandiera italiana garantiscano il libero transito delle merci attraverso il Mar Rosso. Non viene fornito un calendario di scadenze o procedure specifiche.

Nella conclusione del testo, l'autore sostiene che l'idea di nazione si riduce a una constatazione: ciò che unisce gli italiani è più numeroso e più importante di ciò che li divide. Ignorarlo, o fare finta di nulla, secondo l'editoriale non giova a nessuno, se non ai nemici dell'Italia.