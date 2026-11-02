Opposizione all'IA e ai Data Center: La Resistenza Globale Cresce

Analisi della crescente opposizione pubblica all'intelligenza artificiale e ai data center negli USA e nel mondo, tra proteste elettorali e critiche etiche.

Il fondatore di OpenAi, Sam Altman, ha recentemente sostenuto che il mondo dovrebbe accettare che alcune cose brutte possono accadere, affinchè le persone possano beneficiare dei vantaggi dell' intelligenza artificiale e della libertà di agire. Questa affermazione, tuttavia, appare incoerente con la realtà dei fatti, dato che Altman in realtà cerca di negare al mondo la libertà di decidere se accettare o meno queste conseguenze negative. Numerosi sondaggi indicano che la maggioranza degli statunitensi è favorevole a imporre una pausa allo sviluppo dell' intelligenza artificiale, evidenziando una crescente preoccupazione sociale. La resistenza ai data center realizzati per l'ia sta diventando un tema rilevante in molte campagne elettorali per il voto di metà mandato del tre novembre.

La Lotta Sociale contro le Tecnologie

La gente è indignata e preoccupata per ciò che la tecnologia ha creato, tanto da essere pronta a combattere in quella che si preannuncia come la futura battaglia tra umani e macchine. Non siamo in un film, e probabilmente non risolveremo i problemi creati dalle aziende tecnologiche con gesti di violenza scenografica, anche se le campagne di guerriglia per rimuovere, disabilitare o distruggere le telecamere installate agli angoli delle strade di alcune città statunitensi per individuare auto rubate, persone scomparse o ricercate, hanno un certo fascino cinematografico. Sarebbe più efficace far sì che le città smantellino queste tecnologie piuttosto che ricorrere a forme di protesta distruttive. La resistenza ai data center realizzati per l'intelligenza artificiale è un tema rilevante in molte campagne elettorali per il voto di metà mandato del tre novembre, dimostrando come il dissenso stia assumendo contorni politici concreti.

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Un Meraviglioso Odio Verso l'Imposizione

Qualche mese fa, l'autrice si è stupita di usare l'espressione meraviglioso odio per descrivere la rivolta negli Stati Uniti contro i data center, le telecamere stradali, l'ia, le aziende tecnologiche e gli oligarchi. È meraviglioso perché dietro la tenace opposizione a una forza distruttiva c'è qualcosa che stiamo cercando di proteggere, che ci sta a cuore, direi addirittura che amiamo. Dietro la rivolta contro le aziende tecnologiche c'è una preoccupazione per molte cose, dal clima alla democrazia, dalla salute mentale all'umanità stessa. Come l'amministrazione Trump, i signori della tecnologia sono andati avanti basandosi sul presupposto di poter ignorare o calpestare la volontà delle persone. Ma la volontà delle persone sta dimostrando che si sbagliano, almeno in una certa misura, e le elezioni di metà mandato saranno, tra le altre cose, un referendum sulle posizioni dei repubblicani schierati al fianco dei giganti della tecnologia invece che con la popolazione e l'umanità stessa.

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Le Proteste Organizzate e le Preoccupazioni Locali

A volte si dice che solo un nemico comune può unire un paese e in questo senso la Silicon valley finalmente ha fatto una cosa utile, perché oggi le persone di qualsiasi schieramento politico odiano i data center e si stanno dando da fare per fermarli. Il sito datacenterwatch.org riferisce che almeno 142 gruppi di attivisti in 24 stati si sono organizzati per bloccarne la costruzione o l'ampliamento. Spesso le preoccupazioni principali riguardano questioni locali - gli effetti su terra, acqua, costi dell'elettricità, rumore - perché i data center hanno parecchie ripercussioni negative e forse nessuna reale ricaduta positiva, tranne qualche posto di lavoro. Ma dietro i timori c'è un meraviglioso odio verso chi con prepotenza sta provando a costringere le comunità ad accettare questa imposizione e c'è un'avversione per la stessa ia. Di recente una bambina di nove anni con cui trascorro parte del mio tempo ha detto, quasi dal nulla, non mi fido dell'ia e io credo che parli a nome di molte di noi.

Le Critiche Etiche e il Declino Potenziale

Anche papa Leone XIV si sta schierando contro questo strumento. In un recente post sui social media ha detto che agli algoritmi manca la scintilla dell'umano e ci ha esortato a difendere la nostra umanità dalle incursioni tecnologiche. I dirigenti delle aziende tecnologiche schierati sul palco al fianco di Trump per la cerimonia del suo secondo insediamento pensavano che il presidente potesse diventare la scala mobile dorata per la loro ascesa. Le rivolte in corso segnalano che invece potrebbero essere costretti a seguirlo nel suo declino. Come la forza fisica, anche quella emotiva e intellettuale si ottiene grazie alla fatica che le tecnologie vorrebbero farci abbandonare, delegando il lavoro ai loro prodotti. A settembre a San Francisco più di mille infermieri e attivisti sono scesi in piazza a manifestare per chiedere che gli ospedali interrompano i legami con la Palantir, l'azienda di sorveglianza di Peter Thiel che fornisce anche supporto all'Immigration and customs enforcement.