La crisi di bilancio dell'OPCW, causata dai mancati pagamenti degli Stati Uniti, costringe alla sospensione delle attività operative a dicembre.

L'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche ( OPCW) sta affrontando una grave crisi finanziaria che rischia di compromettere le sue missioni cruciali in tutto il mondo. La direttrice generale Sabrina Dallafior ha dichiarato pubblicamente a L'Aia che l'ente si trova in una situazione di precarietà economica, con un ammanco significativo rispetto al budget annuale previsto. Questa mancanza di fondi è attribuita principalmente ai mancati versamenti da parte degli Stati Uniti, il principale finanziatore dell'agenzia indipendente.

La Situazione Finanziaria dell'Organizzazione

L'OPCW ha un budget annuale totale di 83 milioni di euro, equivalenti a circa 91 milioni di dollari, ma sta raccogliendo solo tre quarti di questa somma essenziale. Sabrina Dallafior ha evidenziato che la sfida finanziaria è diventata particolarmente acuta nelle ultime settimane, proprio quando l'agenzia ha bisogno di risorse per portare avanti le sue operazioni. La direttrice ha comunicato questa grave situazione agli stati membri durante una riunione tenuta a L'Aia il lunedì 23 novembre 2026, sottolineando l'urgenza della questione.

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Secondo quanto riportato in un documento interno e confermato dalle dichiarazioni ufficiali, la maggior parte del problema deriva dal mancato pagamento della quota assegnata al 2026 da uno degli attori principali. Gli Stati Uniti, che storicamente hanno fornito il sostegno finanziario più cospicuo all'organizzazione, non hanno ancora versato la loro intera contribuzione. Questo ritardo ha creato un vuoto operativo che mette a rischio la continuità delle attività di controllo e smantellamento delle armi vietate a livello internazionale.

Sospensione Operativa e Piani per il 2027

In risposta a questa crisi di liquidità, l'OPCW ha annunciato che le attività operative saranno temporaneamente sospese a partire dal mese di dicembre 2026. Durante questo periodo di pausa, l'organizzazione si concentrerà sul fare un punto della situazione e sulla revisione dei piani strategici per l'anno 2027. La sospensione include specifiche attività che sono finanziate attraverso contributi volontari, tra cui le operazioni di rafforzamento delle capacità e i dispiegamenti tecnici richiesti in Siria.

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La decisione di fermare le operazioni nel mese di dicembre permette al personale direttivo di ricalibrare le priorità in attesa di nuovi fondi, ma implica una significativa interruzione nelle verifiche sul campo. Sabrina Dallafior ha spiegato in un'e-mail inviata al personale nella tarda serata di venerdì che questa misura è necessaria per garantire la stabilità finanziaria dell'ente nei prossimi mesi. La pausa operativa rappresenta un segnale allarmante per la comunità internazionale riguardo alla vulnerabilità dei meccanismi di non proliferazione chimica.

Il Ruolo degli Stati Uniti e le Reazioni

Sebbene Sabrina Dallafior non abbia nominato esplicitamente gli Stati Uniti nelle sue dichiarazioni ufficiali, fonti con conoscenza della materia hanno confermato che Washington è il responsabile principale del mancato finanziamento. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha risposto alle richieste di commento il martedì 24 novembre 2026, affermando che non avevano nulla da dire sui pagamenti specifici effettuati all'OPCW. Un portavoce ha comunque sottolineato l'importanza che l'amministrazione attribuisce alla missione dell'agenzia e la sua aspettativa che l'organizzazione sia efficiente ed efficace nella gestione del budget.

Il contesto politico più ampio vede l'amministrazione Trump aver tagliato i finanziamenti ad alcune agenzie delle Nazioni Unite e lasciato molti impegni non pagati, accusando gli organismi globali di sprechi e inefficienza. Questa posizione ha creato un clima di tensione che influenza direttamente la capacità dell'OPCW di operare. Gli esperti sottolineano che la mancanza di fondi statunitensi, che ammontava al 20% della quota di 17 milioni di euro per il 2026 alla fine di ottobre, crea un vuoto significativo nel sostegno internazionale alle operazioni di smantellamento.

Impatto sulle Operazioni in Siria e Sicurezza Globale

Le conseguenze di questa crisi si fanno sentire particolarmente in Siria, dove l'OPCW ha un ruolo vitale nel monitoraggio dello smantellamento delle armi chimiche. Dopo la destituzione del leader siriano Bashar al-Assad nel dicembre 2024, ispettori dell'OPCW e autorità siriane hanno scoperto grandi quantità di armi chimiche letali precedentemente non dichiarate. La distruzione di questi arsenali è un'attività costosa e complessa che ora rischia di essere rallentata o fermata a causa della mancanza di fondi.

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Gli analisti della sicurezza, come Greg Koblentz, esperto di armi biologiche e chimiche con sede negli Stati Uniti, hanno espresso preoccupazione per il fatto che i tagli al bilancio creino rischi inutili per la sicurezza internazionale. Il ritardo nella verifica e nella distruzione delle armi rimaste in Siria potrebbe compromettere la stabilità regionale e globale. Inoltre, la crisi finanziaria impedisce all'OPCW di intraprendere nuove operazioni investigative, come quelle relative all'uso di armi chimiche nella guerra tra Russia e Ucraina o alla produzione e all'uso in Sudan.

L'OPCW ha vinto il Premio Nobel per la pace nel 2013 per il suo lavoro nell'eliminazione degli stock letali in Siria e in altri paesi, un risultato ottenuto grazie a un impegno finanziario e operativo sostenuto. Tuttavia, la situazione attuale dimostra quanto l'agenzia dipenda dalla continuità dei contributi degli stati membri più ricchi. La sospensione delle attività a dicembre e la revisione dei piani per il 2027 rappresentano un momento cruciale per determinare se l'organizzazione potrà riprendere le sue missioni critiche o se dovrà operare con capacità drasticamente ridotte nei prossimi anni.