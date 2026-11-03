Orban rivela documenti segreti: sorveglianza comunista e archivi aperti

Viktor Orban denuncia tentativi di reclutamento da parte dei servizi comunisti ungheresi. L'Ungheria apre gli archetti storici il 3 novembre.

Viktor Orban ha dichiarato che i servizi segreti comunisti tentarono di reclutarlo come informatore durante il servizio militare, ma rifiutò l'offerta. Il leader politico ha pubblicato su Facebook documenti degli anni Ottanta che confermano le sue accuse di sorveglianza statale.

Documenti Segreti Rivelano Sorveglianza

Orban ha condiviso prove documentali del 1982 e della fine degli anni Ottanta per sostenere la sua versione dei fatti. Ha affermato che lui, sua moglie e altri membri dell'opposizione furono tenuti sotto costante osservazione. I dispositivi di intercettazione sarebbero stati installati nei luoghi di lavoro, nelle case e persino nelle camere da letto.

Also read Paolo Sermonti: da calciatore pigro ad attore, la sua vita tra lacrime e successi

Apertura Archivi Storici in Ungheria

L'Ungheria inizierà mercoledì a rendere pubblici decine di migliaia di fascicoli della polizia dell'era comunista. Questa banca dati online consentirà a chiunque di accedere agli elenchi di informatori e collaboratori degli ex servizi di sicurezza. Il primo ministro Peter Magyar ha definito questa mossa un impegno fondamentale per far fronte al passato totalitario del paese.

Advertisement

Cambiamenti nell'Accesso ai Dati Personali

Fino ad ora, solo ricercatori e familiari stretti potevano richiedere l'accesso ai propri record o a quelli dei parenti. Ora ogni cittadino potrà condurre ricerche autonome nella banca dati digitale. La mancata volontà politica dei governi precedenti aveva ritardato l'apertura completa nonostante la fine del regime nel 1989.

Contesto Politico Dopo le Elezioni di Aprile

Il governo nazionalista di Orban, durato sedici anni, è terminato con le elezioni di aprile quando il partito Tisza lo ha estromesso. Le rivelazioni sui tentativi di reclutamento e sulle indagini segrete emergono in questo nuovo contesto politico. I documenti pubblicati supportano la narrazione dell'ex premier sulla persecuzione subita.