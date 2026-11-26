Unicredit presenta la lista per dieci nuovi membri del consiglio di sorveglianza Commerzbank, presieduto da Andrea Orcel, per guidare l'acquisizione e garantire la stabilità.

La fase operativa dell'acquisizione di Commerzbank da parte di Unicredit fa un decisivo passo avanti con la presentazione ufficiale della lista di dieci candidati per il rinnovo del consiglio di sorveglianza. Andrea Orcel, amministratore delegato di Unicredit, figura al vertice della proposta, assumendo il ruolo di presidente dell'organo di controllo. Questa mossa strutturale si inserisce nel contesto normativo che richiede il perfezionamento del controllo azionario, con l'obiettivo dichiarato di accelerare la transizione e assicurare la continuità operativa del gruppo bancario tedesco.

Approvazione regulatoria e convocazione assemblea

Unicredit ha ottenuto l'approvazione definitiva dalla Komisja Nadzoru Finansowego, l'autorità di vigilanza finanziaria polacca, necessaria per completare l'offerta verso Commerzbank. Tale approvazione deriva dal fatto che la banca tedesca detiene una controllata significativa nel territorio polacco, rappresentata da mBank. Il superamento di questo ultimo iter burocratico internazionale elimina le ultime incertezze procedurali pendenti, sbloccando la via per le operazioni corporate successive.

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Parallelamente all'ottimizzazione regulatoria, Unicredit ha inoltrato a Commerzbank una richiesta formale per la convocazione di un'assemblea straordinaria degli azionisti. L'evento è previsto verosimilmente per il mese di gennaio, data subordinata all'accoglimento della domanda da parte della direzione di Francoforte. L'obiettivo primario della riunione è eleggere i nuovi rappresentanti degli azionisti nel consiglio di sorveglianza, segnando il passaggio di consegne nella governance aziendale.

Composizione del board e potere decisionale

La proposta dettagliata da Unicredit prevede la revoca di nove dei dieci attuali rappresentanti degli azionisti presenti nel consiglio di sorveglianza di Commerzbank. L'assemblea generale è chiamata a eleggere dieci nuovi membri, inclusi quelli supplenti, per un organo che conta in totale venti consiglieri. Con il voto doppio riservato al presidente, Andrea Orcel garantirà alla nuova formazione la maggioranza assoluta delle votazioni, consolidando il controllo strategico.

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La durata in carica delle nomine proposte rimarrà effettiva fino alla prossima assemblea che approverà il bilancio relativo all'anno 2030. Questo arco temporale assicura una stabilità gestionale di medio-lungo periodo, permettendo al nuovo consiglio di implementare le strategie di integrazione definite. La nomina rappresenta il meccanismo legale attraverso cui Unicredit esercita il potere di indirizzo sulla banca acquisita.

Reazioni istituzionali e posizioni del management

Il consiglio di amministrazione di Commerzbank ha risposto che esaminerà attentamente la richiesta nel rispetto degli obblighi statutari, confermando che convocherà l'assemblea qualora i requisiti legali sussistano. Bettina Orlopp, amministratore delegato uscente di Commerzbank, ha sottolineato l'impegno a instaurare un dialogo costruttivo. Il suo obiettivo dichiarato è individuare un percorso responsabile in grado di creare valore per clienti, dipendenti e azionisti, senza compromettere la solidità dell'istituto.

Jens Weidmann, presidente del consiglio di sorveglianza di Commerzbank, ha fatto eco alle posizioni di stabilità, affermando che è fondamentale mantenere l'attenzione sui clienti in questa fase di transizione. Entrambi i leader hanno ribadito che, indipendentemente dalla composizione del nuovo consiglio, la banca deve operare con piena autonomia e capacità decisionale. La comunicazione ufficiale mira a rassicurare il mercato sulla continuità dei servizi finanziari fondamentali.

Il profilo dei candidati e impatti futuri

La lista dei candidati presentata da Piazza Gae Aulenti, oltre ad Andrea Orcel, include figure di alto profilo internazionale e competenze tecniche specifiche. Tra i nomi figurano Claudio Cacciamani, professore di Economia degli Intermediari Finanziari all'Università di Parma; Michael Gorriz, attuale membro del consiglio di sorveglianza di Commerzbank; e Rita Izzo, responsabile dell'Ufficio Legale di Unicredit. Questa selezione mira a bilanciare esperienza locale e visione globale.

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Altri membri proposti comprendono Ali Khan, responsabile del settore Digital & Information; Marcus Kramer, consigliere della Landesbank Saar; e Thiam Joo Lim, responsabile della funzione compliance di gruppo. La rosa include anche Fiona Melrose per le risorse umane, Ivan Vlaho per l'Europa centrale e orientale, Richard Burton per le soluzioni clienti, Teodora Petkova per l'Europa centrale e orientale, Angelika Plauk di HypoVereinsbank, Stefan Andreas Müller e Amir-Ali Hoveyda come investitori senior.

Secondo la nota ufficiale di Unicredit, queste tappe fondamentali rappresentano un progresso significativo per rafforzare Commerzbank, accelerarne la crescita e potenziare la capacità di sostenere famiglie e imprese tedesche. L'integrazione crea un gruppo bancario più solido, dotato delle dimensioni e delle competenze necessarie per servire meglio la clientela nel lungo termine, segnando un punto di svolta per il settore bancario europeo.