Ordinanza paradossale del sindaco di Norbello: 'Se non c'è il medico, ci si guarisce da soli'

Il sindaco di Norbello, piccolo comune sardo, ha emesso un'ordinanza satirica con cui obbliga i cittadini a guarire da soli a causa della mancanza di un medico di base. Un atto simbolico per protestare contro la carenza di assistenza sanitaria nei piccoli centri e per chiedere interventi istituzionali.

Niente medico di base in paese? Allora, per ordinanza comunale, ai cittadini non resta che guarire da soli. È la provocazione scelta da Matteo Manca, sindaco di Norbello , piccolo comune di circa 1.100 abitanti in provincia di Oristano, per denunciare la carenza di assistenza sanitaria sul territorio.

Con un provvedimento dal tono volutamente paradossale, ma formalmente adottato come ordinanza, il primo cittadino ha stabilito che chiunque si ammali dovrà provvedere autonomamente alla propria guarigione, evitando per quanto possibile di aggravare le proprie condizioni. L'atto è stato inviato anche alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con l'obiettivo di richiamare l'attenzione delle istituzioni nazionali sul problema.

Nel testo si legge che i cittadini dovranno fare affidamento sulla propria buona volontà, sul pensiero positivo, sulla resistenza fisica e morale e, se necessario, anche sulla fortuna. Le modalità con cui raggiungere la guarigione vengono lasciate alla libera iniziativa dei residenti, in assenza di un medico di medicina generale stabilmente presente nel comune. Dietro l'ironia, però, si nasconde una situazione molto concreta.

Norbello, come molti altri piccoli centri della Sardegna, è privo da tempo di un medico di famiglia titolare. Per una visita o una prescrizione, gli abitanti sono spesso costretti a spostarsi nei comuni vicini, affrontando disagi che colpiscono soprattutto anziani persone fragili e cittadini con difficoltà di mobilità. Nelle premesse dell'ordinanza il sindaco sottolinea come questa carenza finisca per compromettere l'effettivo esercizio del diritto alla salute, garantito dall'articolo 32 della Costituzione.

Una denuncia che punta il dito contro le difficoltà sempre più diffuse nel garantire l'assistenza sanitaria di base nelle aree interne e nei piccoli comuni. Lo stesso Manca chiarisce nelle conclusioni del documento il carattere simbolico dell'iniziativa: nessuna ordinanza può far guarire le persone e nessun decreto può sostituire il lavoro di medici e operatori sanitari.

Per garantire davvero il diritto alla salute, osserva il sindaco, servono professionisti servizi e presìdi sanitari adeguati che le istituzioni hanno il dovere di assicurare ai cittadini





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