Oregon: Corte impone chirurgia corde vocali a sei cani per abbaiare incessanti

La Corte d'appello dell'Oregon ordina a una coppia di sottoporre i propri sei cani alla chirurgia vocale per risolvere una lite sui rumori durata oltre un decennio.

La Corte d'appello dell' Oregon ha emesso una decisione controversa che impone a una coppia di residenti di sottoporre sei dei propri cani a un intervento chirurgico volto a recidere le corde vocali, con l'obiettivo specifico di eliminare i disturbi acustici causati da latrati incessanti. Questa misura drastica, descritta dal Washington Post come una sentenza shock, rappresenta il culmine di una lunga battaglia legale che ha tenuto in scacco la giustizia della contea per oltre un ventennio.

Cronologia della Lotta contro il Rumore

La contesa ha origine nel 2002, quando Karen Szewc e John Updegraff hanno iniziato ad allevare due mastini tibetani presso la loro abitazione situata a Rogue River. I vicini, Debra e Dale Krein, hanno immediatamente segnalato un drastico peggioramento della qualità della vita, affermando che i proprietari lasciavano gli animali soli per lunghi periodi senza supervisione. Secondo i residenti molestati, non esisteva praticamente un'ora della loro esistenza trascorsa in tranquillità all'interno delle proprie case, a causa del costante frastuono generato dai canili.

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Le prime azioni ufficiali hanno riguardato le autorità della Contea di Jackson, che nel 2004 e nel 2005 hanno redarguito la coppia per violazione delle normative locali sulla gestione degli allevamenti e per aver consentito ai cani di abbaiare per durate prolungate. Karen Szewc si era difensiva sostenendo che la proprietà non fosse una semplice abitazione ma una fattura di oltre un ettaro, dove venivano allevati anche polli, capre e pecore, affermando che l'attività rientrava in diverse giurisdizioni. Tuttavia, la Jackson County Circuit Court respinse queste argomentazioni, classificando la struttura come non agricola e ordinando il pagamento di una multa di 400 dollari e lo spostamento dei due cani in un'area diversa.

Escalation del Conflitto e Difese dei Proprietari

Nonostante le sanzioni e le ordinanze, la situazione non migliorò, portando i Krein a denunciare nuovamente i vicini nel 2012 per la mancata adozione di misure adeguate. La denuncia sottolineava che gli animali iniziavano a latrare alle cinque del mattino, risvegliando l'intera famiglia, e che il rumore continuo aveva spinto i figli dei proprietari ad astenersi dal giocare in giardino. Inoltre, parenti e amici avevano iniziato a rifiutare le visite alla casa, isolando socialmente la famiglia dei proprietari.

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Di fronte alle accuse, Karen Szewc giustificò la presenza degli animali dichiarando al giornale Oregonian che i cani erano considerati suoi dipendenti essenziali per la protezione del gregge di pecore. La proprietaria ha esplicitato che l'obiettivo non era molestatione, ma sicurezza, affermando che l'unica alternativa sarebbe stata l'uso di armi da fuoco, strumento che rifiutava di utilizzare preferendo la convivenza con i mastini come sistema di guardia. Questa posizione ha mantenuto il conflitto in uno stallo per anni, impedendo qualsiasi risoluzione pacifica o parziale del problema.

La Condanna Definitiva e Reazioni degli Animalisti

Il quadro giuridico ha subìto un'evoluzione significativa nell'aprile del 2015, quando una giuria ha ordinato a Szewc e Updegraff di pagare 238mila dollari di danni in favore dei Krein, riconoscendo la gravità delle sofferenze subite. Tuttavia, i proprietari hanno continuato a rifiutarsi di spostare gli animali o di utilizzare collari antidisturbo a scariche elettriche non letali, ostacolando le misure intermedie proposte dal tribunale. Questa resistenza ha portato la Corte d'appello a confermare l'obbligo della chirurgia vocale come unica soluzione residua per porre fine al disturbo.

La decisione ha scatenato un'ondata di indignazione tra le associazioni animaliste, che hanno espresso sconcerto per una sentenza così radicale. Gli attivisti hanno definito la misura inaccettabile, sottolineando come la privazione del mezzo comunicativo primario degli animali rappresenti una forma di sofferenza estrema. Nonostante le critiche, l'ordinanza rimane vincolante, imponendo alla coppia di procedere con l'intervento per risolvere definitivamente la questione che ha segnato la storia legale locale.

Impatto Reale e Nuove Prospettive

Questa vicenda evidenzia i limiti delle normative esistenti nel gestire conflitti di vicinato di natura acustica che si protraggono nel tempo, specialmente quando i proprietari rifiutano sistematicamente le soluzioni mitigate. Per i residenti di Rogue River, la sentenza rappresenta l'unica via d'uscita da un'annosa espirazione di rumore, mentre per la comunità veterinaria e legale apre un dibattito complesso sui diritti degli animali rispetto alla salute pubblica. Il caso continuerà a essere monitorato da vicino, poiché stabilisce un precedente significativo per simili dispute in altre giurisdizioni americane.