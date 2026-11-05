Orfanotrofio di Tebnin: la vita tra le macerie della guerra in Libano

A Tebnin, un orfanotrofio per ragazze ospita Inaya Sultan e Malak dopo la morte del padre. La struttura, danneggiata dai bombardamenti israeliani, cerca di resistere.

Il 5 novembre a Tebnin, nel sud del Libano, Inaya Sultan ha tredici anni e cerca disperatamente di condurre una vita normale nonostante il conflitto. A pochi metri dal territorio occupato dalle truppe israeliane, Inaya realizza braccialetti con perline per sua sorellastra Malak, che ha quattro anni, sogna di studiare medicina e passa il tempo con le compagne dell'orfanotrofio che chiama affettuosamente "migliori amiche".

La tragedia familiare e l'arrivo all'orfanotrofio

Inaya e Malak hanno perso il padre, un paramedico, ucciso da un attacco israeliano nella loro città natale nel marzo 2024. Questo evento è avvenuto meno di due settimane dopo lo scoppio della guerra tra Israele e il gruppo armato Hezbollah, parallelo agli attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran. Entrambe le ragazze vivono ora nell'orfanotrofio di Tebnin insieme ad altre quaranta ragazze.

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L'istituto, fondato nel 1978 durante l'ultima occupazione militare israeliana del sud del Libano, offre rifugio a giovani che hanno perso uno o entrambi i genitori o le cui famiglie sono troppo povere per prendersi cura di loro. Si trovano vicino alla cosiddetta "Linea Gialla", che delimita la zona di occupazione israeliana nel sud del paese.

Routine quotidiana e memoria dei bombardamenti

Di giorno, le ragazze frequentano la scuola a Tebnin, con uniformi, zaini e pranzi forniti dall'orfanotrofio. Di notte, Inaya mette a letto Malak. Inaya racconta che quando ci sono attacchi, la sorella minore la abbraccia dicendo "guarda, hanno colpito babbo". Inaya si lascia andare alle lacrime solo da sola, ma non piange davanti alla sorella per evitare di farla soffrire ulteriormente.

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Le realtà della guerra sono difficili da ignorare anche qui. L'orfanotrofio è stato danneggiato da un attacco israeliano contro un edificio adiacente durante la guerra Israel-Hezbollah del novembre 2024. Le ragazze furono evacuate e rimasero al sicuro, ma la struttura ha dovuto riparare solo un piano, trasformando le aree comuni in camere da letto perché il piano superiore era troppo danneggiato. Il seminterrato, un tempo teatro dove le ragazze cantavano in coro, rimane in rovina.

Impatto psicologico e prospettive future

Shereen Saad, diciannovenne che ha passato la maggior parte della sua vita nell'orfanotrofio, esprime tristezza per i ricordi legati a ogni angolo della struttura. Shereen studia design d'interni presso un'università locale e spera di continuare con una laurea magistrale in Italia, piani che potrebbero essere compromessi dal conflitto. Fatima Jaffal, la direttrice trentenne dell'orfanotrofio, conferma che le ragazze sono state nuovamente evacuate durante la guerra di quest'anno.

Fatima Jaffal racconta che al ritorno hanno trovato truppe israeliane a meno di un chilometro di distanza e giorni segnati dai boomi degli attacchi aerei e dalle demolizioni. Fatima Jaffal afferma che non possono fermare la vita in attesa che le cose migliorino, sottolineando quanto il posto sia importante per proteggere le ragazze e garantire il loro futuro sociale. La sua città natale, Rshaf, si trova all'interno della zona di occupazione israeliana.

Sfide economiche e contesto regionale

La crisi finanziaria del Libano del 2019 ha ridotto drasticamente i fondi statali. Le frequenti donazioni delle Nazioni Unite ai peacekeeper nel sud del Libano scompariranno quando il loro mandato terminerà entro la fine di quest'anno. Secondo il ministero della salute libanese, oltre 4.000 persone sono state uccise dagli attacchi israeliani in Libano dal marzo 2024, inclusi oltre 700 paramedici, bambini e donne.

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Israel sostiene di aver occupato una "zona di sicurezza" nel sud del Libano per proteggere i propri cittadini dagli attacchi transfrontalieri. L'esercito israeliano nega di colpire deliberatamente infrastrutture civili, accusando invece Hezbollah di collocare equipaggiamento militare in aree civili, affermazione che Hezbollah rifiuta. Nonostante una tregua da giugno, le truppe israeliane continuano a occupare parti del sud, distruggendo ponti, ospedali e scuole.