Orient Craft riduce dipendenza USA e punta su Europa

La manifattura indiana Orient Craft diversifica le esportazioni verso Regno Unito ed Europa per mitigare i rischi tariffari statunitensi.

La fabbrica Orient Craft situata a Ranchi, in India, ha avviato una significativa riconfigurazione delle proprie destinazioni di esportazione. I lavoratori utilizzano macchine da cucire per realizzare abiti destinati alla grande distribuzione europea, segnando un distacco strategico dal mercato statunitense. Questa decisione riflette una tendenza più ampia tra le aziende tessili indiane che cercano di ridurre la vulnerabilità alle fluttuazioni commerciali globali.

Strategia commerciale e nuovi mercati

Sudhir Dhingra, fondatore di Orient Craft all'età di 77 anni, ha drasticamente ridotto le spedizioni verso gli Stati Uniti dopo l'aumento dei dazi doganali. Nel corso del anno scorso, le tariffe sono salite fino al cinquanta percento, colpendo ordini provenienti da clienti americani come American Eagle e Gap. Nonostante i dazi attuali siano inferiori e vi sia la possibilità di un accordo commerciale, Dhingra considera troppo rischioso dipendere fortemente da un unico mercato. Il imprenditore ha dichiarato di non voler mantenere quella che definisce una spada di Damocle sulla propria testa, preferendo la stabilità a lungo termine.

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Impatto sulle vendite e dati finanziari

Prima delle nuove politiche commerciali, la maggior parte della produzione di Orient Craft era destinata agli Stati Uniti. Oggi, il mercato americano rappresenta meno del dieci percento delle vendite, in netto calo rispetto all'ottantaquattro percento registrato precedentemente. Le esportazioni annuali ammontano a circa 1,5 miliardi di rupie, equivalenti a 15,82 milioni di dollari. Attualmente, i dazi statunitensi sui prodotti indiani sono fissati al dieci percento ai sensi della Sezione 301, una legge che consente imposizioni doganali, integrati dai dazi base variabili dal sei al dodici percento. La società vende ora principalmente nel Regno Unito, in Europa e, in misura minore, in India.

Gokaldas Exports e obiettivi europei

Anche Gokaldas Exports, uno dei maggiori esportatori tessili dell'India con oltre 53.000 dipendenti, sta orientando le proprie risorse verso il continente europeo. L'azienda mira ad aumentare la quota di ricavi europei dal quindici al trenta percento nei prossimi tre cinque anni. Parallelamente, intende ridurre la partecipazione del mercato statunitense dal cinquanta-cinquantaquattro percento al trentacinque-quaranta percento. Questa mossa strategica è supportata da dati che mostrano una diminuzione delle esportazioni tessili americane dell'India del nove percento tra aprile e agosto, scendendo a quattro miliardi di dollari, mentre le spedizioni verso altri mercati sono crescite del tre percento raggiungendo i 15,2 miliardi di dollari.

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Vantaggi competitivi di Ranchi

Ranchi, nello stato orientale di Jharkhand, tradizionalmente nota per carbone e minerale di ferro, sta attirando fabbriche tessili grazie a sussidi governativi e accesso facilitato alla terra. Mrityunjay Singh, vice presidente senior delle operazioni di Gokaldas, ha evidenziato un vantaggio di efficienza del dieci percento rispetto ad altre località. L'azienda prevede di aprire una terza fabbrica nella città, creando fino a 4.600 posti di lavoro. Anche Auburn Design, basata a Ranchi e produttrice di capi per Jockey, sostiene la necessità di non affidarsi a un singolo mercato o acquirente, producendo cinque-sei milioni di capi mensili per il mercato locale e i paesi vicini.

Prospettive future e accordi commerciali

L'accesso duty-free per i vestiti indiani nel Regno Unito è garantito dall'accordo commerciale entrato in vigore nel luglio scorso. Un accordo simile con l'Unione Europea potrebbe eliminare dazi che attualmente variano dal dodici al diciassette percento. A. Sakthivel, presidente del Consiglio per la Promozione delle Esportazioni di Abbigliamento, ha identificato Germania, Francia, Italia e Paesi Bassi come obiettivi chiave. Chandrima Chatterjee, segretario generale della Confederazione dell'Industria Tessile Indiana, ha definito la diversificazione una strategia strutturale fondamentale per proteggere le famiglie dipendenti dal settore dalle incertezze del mercato globale.